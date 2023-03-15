تكنولوجيا: سيارة Kona الكهربائية الجديدة من هيونداي توفر مساحة أكبر ونطاق أطول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هيونداي للسيارات عن الجيل الثاني الأكثر أناقة من سيارة Kona الذي تم تصنيعه مع وضع الطاقة الكهربائية. وهذا بدوره يعد ببعض التحسينات من حيث الأداء والتصميم الداخلي.

تأتي السيارة ببطارية ذات سعة عالية 65.4 كيلو واط والتي توفر ما يقدر بـ 304 أميال من النطاق باستخدام دورة اختبار WLTP. لن نتفاجأ إذا كان الرقم المقدر لوكالة حماية البيئة أكثر تحفظًا، لكن هذا لا يزال يشير إلى مدى أطول من 258 ميلًا للإصدار الحالي.

يمكنك الآن الحصول على التكييف المسبق للبطارية لتحسين أوقات الشحن ونطاق الطقس البارد، ويتيح لك دعم تحميل السيارة تشغيل الأجهزة داخل وخارج السيارة. هناك أيضًا دعم جديد للقيادة بدواسة واحدة “i-Pedal”.

بغض النظر عن نظام المحرك الموجود داخل السيارة، يمكنك توقع مساحة أكبر مع مساحة تخزين أكبر (17 قدمًا مكعبة في صندوق السيارة) وصندوق أمامي والكثير من التقنيات داخل المقصورة.

وللأسف، فإن شاشة العرض الاختيارية غير متوفرة في أمريكا الشمالية، لكنك ستجد شاشات مزدوجة بحجم 12.3 بوصة وتحديثات البرامج عبر الهواء ودعم مفتاح السيارة الرقمي المستند إلى NFC.

من المفترض أيضًا أن تكون مساعدات السائق أقوى من تلك الموجودة في سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأخرى في هذه الفئة، مثل شاشة مراقبة الانتباه (للتأكد من أنك لا تغفو)، وشاشة النقطة العمياء والمساعدين لتفادي الاصطدام الأمامي والقيادة الآمنة على الطرق السريعة. لم تذكر الشركة أي معلومات في الوقت الحالي حول الأسعار.

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