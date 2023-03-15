تكنولوجيا: ابل تطلق الإصدار المميز باللون الأصفر من iPhone 14 وiPhone 14 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل اليوم الإصدار المميز باللون الأصفر الجديد من هاتفي iPhone 14 و iPhone 14 Plus والذي يتوفر للشراء في سوق الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى عبر متجر ابل.

كما إعتدنا في هذا الوقت من كل عام، فقد أعلنت شركة ابل مؤخراً عن لون جديد لهواتف iPhone الجديدة. وهذا العام لدينا لون أصفر، بعد ان تم تقديم اللون الأخضر العام الماضي والأرجواني من العام السابق لذلك.

يتميز الإصدار الجديد باللون الأصفر الفاتح، وعلى عكس العام الماضي، لن يتم تقديم اللون الجديد مع طرازات Pro. بدلاً من ذلك، ينضم اللون الجديدة إلى الألوان الخمسة الموجودة في طرازي iPhone 14 و iPhone 14 Plus. وتشمل قائمة الألوان اللون الأسود والأبيض والاحمر والارجواني والفضي والازرق الفاتح، إلى جانب الأصفر الجديد.

وبصرف النظر عن اللون الجديد، لا توجد أي اختلافات فنية بين هذا الإصدار والإختيارات الأخرى المتاحة بالفعل لهذه الإصدارات.

أعلنت أبل أيضًا عن أربعة ألوان جديدة لمجموعة حافظات السيليكون لجميع إصدارات iPhone 14 الأربعة. وهذا يشمل الأصفر والزيتوني والازرق الفاتح والارجواني. وتأتي الحافظة بسعر 49 دولارًا لكل منها. ويتوفر هاتفي iPhone 14 و iPhone 14 Plus باللون الأصفر عبر متجر ابل الآن للشراء.

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