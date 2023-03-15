شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق صاروخ Rocket Lab اليوم الأربعاء بعد تعطله بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام Rocket Lab بتأخير الإطلاق المخطط لمهمته الثانية من الولايات المتحدة بسبب ظروف الرياح غير المواتية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى، ولكن سيقوم بالاطلاق مباشرة اليوم 15 مارس، وفقا لتقرير theverge.

وكان من المقرر أن ينطلق صاروخ Rocket Lab Electron المعزز في مهمة تسميها الشركة "أقوى معًا" من منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا في فيرجينيا يوم السبت 11 مارس، لكن الرياح غير المقبولة فوق موقع الإطلاق أدت إلى تأخيره، ومن المقرر الآن إطلاق المهمة غدا الأربعاء.

وإذا سار كل شىء وفقًا للخطة، فسيتم نشر المركبتين الفضائيتين في مدار دائري على ارتفاع 370 ميلاً (600 كيلومتر) فوق الأرض بعد حوالي 57.5 دقيقة من الإقلاع .

وستنضم الأقمار الصناعية إلى كوكبة SAR في Capella Space، والتي تزود العملاء بصور مفصلة للأرض ليلاً ونهارًا، في جميع الظروف الجوية.

وتسمح هذه المركبة الفضائية لـ "Capella Space بتقديم صور SAR من الفضاء بأعلى جودة وأعلى دقة متاحة تجاريًا مع أسرع وقت من الطلب إلى التسليم ، وتمكين المؤسسات في جميع أنحاء القطاعين العام والخاص من اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة.