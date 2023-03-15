شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى أمريكا..مشروع قانون لزيادة ساعات العمل بين المراهقين لإلهائهم عن تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الشيوخ في أوهايو مشروع قانون يمدد عدد ساعات العمل خلال العام بين طلاب المدارس الثانوية.

ويعمل الطلاب في أوهايو حالياً في وظائف بعد انتهاء اليوم الدراسي حتى السابعة مساءً، وحتى التاسعة مساءً خلال الصيف، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه .

لكن التشريع المقترح والذي لا يزال بحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس النواب يقترح عمل الطلاب حتى التاسعة مساءً طوال العام، وفقاً لما نقلته بيزنس إنسايدر.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وورنر، من ولاية فرجينيا تقدم بمشروع قانون من الحزبين مطلع الشهر الجاري يحدد نهجاً لحظر التكنولوجيا الأجنبية، مثل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك.

ويعد مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقات مثل تيك توك و إنستغرام على رأس أولويات المشرعين في أميركا منذ سنوات، بشكل خاص مع نشر المزيد من الطلاب منشورات حول التأثير السلبي لها على الصحة العقلية

من الجدير بالذكر، أن وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت أن الحكومات الغربية أصبحت أكثر قلقا بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق تيك توك، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم بايت دانس الصينية.

وكان الكونجرس الأمريكي قد حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظيفها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري.