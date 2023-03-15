شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة الوضع الهادئ "Quite mode" فى تطبيق انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف انستجرام عن ميزة جديدة تمنح المستخدمين بعض الوقت من الهدوء من الإشعارات، وأعلنت انستجرام المملوكة لشركة ميتا، في بيان: " وضع الهدوء (Quite mode) على إنستجرام يساعد الناس على التركيز، ولتشجيعهم على وضع حدود مع الأصدقاء والمتابعين".

وقالت الشركة أنه عندما يُفعَّل وضع الهدوء فإنك لن تتلقى أي إشعارات، وستتغير حالة نشاط الملف الشخصي على نحو يُظهر أنك في وضع الهدوء، وستُرسل إنستجرام إلى كل من يرسل إليك رسالة ردًا تلقائيًا يُعلمهم بأنك لم تتلقَ أي إشعار بالرسالة لأنك في وضع الهدوء.

تساعد هذه الميزة المراهقين على التفرغ خلال الليل أو أثناء الدراسة أو في المدرسة، وأضافت إنستجرام إنه يمكنهم بسهولة تخصيص الوقت الأنسب لتفعيل وضع الهدوء تلقائيًا، وعندما تنتهي تلك الفترة فإنها ستُرسل إليهم خلاصة سريعة بكل الإشعارات ليُتاح لهم إدراك ما فاتهم.

يمكن للجميع استخدام وضع الهدوء، إلا أن إنستجرام ستحث المراهقين خاصًا على استخدامه إن هم قضوا وقتًا محددًا على المنصة في وقت متأخر من الليل.

وضع الهدوء الجديد متاح للمستخدمين جميعهم في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا منذ الأسابيع الماضية، وتعمل الشركة علي إتاحته في مزيد من الدول قريبًا.

أما عن الميزات الهادفة إلى زيادة القدرة على التحكم بالمحتوى، فقد قالت إنستاجرام إنها ستتيح للمستخدمين مساعدتها على تحديد المحتوى الذي لا يريدونها أن توصي به.