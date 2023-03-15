شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تعلن عن ميزات فى Gmail و Docs لمنافسة Microsoft والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقدم Google قريبًا طرقًا لإنشاء نصوص وصور باستخدام التعلم الآلي، للحاق بالمنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي الجديد، هذا ما نشر على موقع theverge

أعلنت Google عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية القادمة لتطبيقات مساحة العمل المختلفة، بما في ذلك مستندات Google و Gmail و Sheets و Slides، وتتضمن الميزات طرقًا جديدة لإنشاء النصوص، وتلخيصها وطرحها للأفكار، باستخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات Google على غرار عدد الأشخاص الذين يستخدمون OpenAI's ChatGPT) )، وخيار إنشاء رسائل بريد إلكتروني كاملة في Gmail استنادًا إلى النقاط النقطية الموجزة للمستخدمين، والقدرة على إنتاج الصور، والصوت، والفيديو بالذكاء الاصطناعي، لتوضيح العروض التقديمية، على غرار الميزات في كل من Microsoft Designer ، المدعوم من OpenAI's DALL-E ، و Canva ، المدعوم من Stable Diffusion).، ويُظهر الإعلان حرص Google على اللحاق بالمنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي الجديد.

ومنذ وصول ChatGPT العام الماضي وإطلاق Microsoft لبرنامج Bing الذي يدعم روبوتات المحادثة في فبراير، كان عملاق البحث يسعى لإطلاق ميزات ذكاء اصطناعي مماثلة. وبحسب ما ورد أعلنت الشركة عن "رمز أحمر" في ديسمبر، حيث طلبت الإدارة العليا من الموظفين إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جميع منتجات مستخدميها، والتي يستخدمها مليارات الأشخاص، في غضون أشهر.

لكن Google تتسابق بالتأكيد على نفسها، على الرغم من أن الشركة قد أعلنت عن مجموعة من الميزات الجديدة، إلا أن أولها فقط - أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في المستندات و Gmail - ستتاح لمجموعة من "المختبرين الموثوق بهم" في الولايات المتحدة هذا الشهر، (هذه أيضًا هي الطريقة التي أعلنت بها Google عن توفر منافس ChatGPT Bard.) تقول Google إن هذه الميزات وغيرها سيتم إتاحتها للجمهور في وقت لاحق من العام ولكنها لم تحدد متى.