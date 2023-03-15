شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة Night Sight بشكل أسرع إلى Pixel 6.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google ميزة إسقاط أخرى لهواتف Pixel و Pixel Watch تتضمن التحديثات تصويرًا ليليًا أسرع وتوافرًا أوسع لـ Magic Eraser و Health Connect و Direct My Call +، وفقا لتقرير engadget.

وأصبحت ميزة Night Sight وهى ميزة التصوير الفوتوغرافي ذات الإضاءة المنخفضة من Google ، أسرع الآن لمستخدمي Pixel 6 و Pixel 6 Pro وتقوم الشركة بزيادة السرعة إلى "خوارزميات جديدة ومحسنة" لشريحة Tensor داخل الهواتف.

كما تقول الشركة بالإضافة إلى ذلك إن Magic Eraser متاح الآن على جميع هواتف Pixel، وتعمل الميزة التي تم تسويقها بشكل كبير على إزالة الأشخاص أو الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، وملء الخلفيات خلفهم عادة بسلاسة، وتم إطلاق Magic Eraser كميزة حصرية لـ Pixel 6، لكن الشركة وسعتها مؤخرًا إلى Pixel الأقدم و Google One.

وبالاضافة إلى ذلك، سيتم الآن تثبيت تطبيق Health Connect من Google وهو مركز لتخزين بيانات الصحة واللياقة من مختلف التطبيقات مسبقًا على Pixels.

وأخيرًا، يصل Direct My Call + إلى طرازات Pixel 4a والأقدم، وتتيح لك هذه الميزة رؤية أشجار قائمة مكالمات الأنشطة التجارية قبل نطقها، مما يسمح لك بتخطي الجزء الأكثر مللًا فى طلب خدمة العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، كررت Google إضافتها لـ Fall Detection على Pixel Watch (وبدأ طرحها الشهر الماضى)، على غرار ميزة Apple Watch التي تحمل الاسم نفسه، ويمكنها اكتشاف السقوط الشديد والاتصال بخدمات الطوارئ إذا كنت لا تستجيب، وفى هذه المرحلة سيتم تشغيل رسالة آلية إلى المرسل أو تتيح لك التحدث إليهم مباشرة.