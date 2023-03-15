شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق سفينة الشحن Dragon إلى محطة محطة الفضاء الدولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطلق سبيس إكس أحدث مهمة شحن لها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم الثلاثاء (14 مارس) ، بشرط تعاون الطبيعة، أجرت وكالة ناسا وسبيس إكس مراجعة لجاهزية الإطلاق (LRR) يوم أمس الاثنين (13 مارس) لرحلة إعادة الإمداد CRS-27 للشركة، هذا ما تم نشره على موقع space

سترسل كبسولة دراجون الروبوتية إلى المختبر الذي يدور فوق صاروخ فالكون 9، لم تكشف LRR عن أي مشكلات ملحة ، لذلك لا يزال CRS-27 في طريقه لإطلاقه يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0030 بتوقيت جرينتش يوم 15 مارس) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

قالت سارة ووكر، مديرة إدارة مهمة Dragon في SpaceX ، خلال مؤتمر صحفي بعد LRR مساء الاثنين: "المركبة في حالة صحية، وجميع الأنظمة جاهزة للإطلاق"، "الشيء الرئيسي الذي تستمر الفرق في مراقبته خلال الـ 24 ساعة القادمة هو الطقس".

ويمكنك مشاهدة الإطلاق هنا على موقع ProfoundSpace.org ، بإذن من SpaceX و NASAسننقل أيضًا لقطات لالتقاء Dragon's ISS والالتحام، والذي من المتوقع أن يحدث في وقت مبكر من صباح الخميس 16 مارس.

مهمة إعادة الإمداد التشغيلية التي ستطير بها سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية لناسا، سيكون إطلاق الثلاثاء هو الثالث لكبسولة Dragon هذه والسابعة للمرحلة الأولى من Falcon 9 وأضاف مسؤولون في ناسا إن دراجون ستحمل ما يقرب من 6300 رطل (2860 كيلوجرام) من البضائع على CRS-27 ، بما في ذلك معدات السير في الفضاء ومعدات المركبات، بالإضافة إلى حوالي 60 تجربة علمية جديدة.

ومن بين المعدات العلمية آخر تجربتين لـ Tissue Chips in Space ، وهو مشروع تديره المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة والمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية.

كتب مسئولو ناسا في تحديث في 9 مارس، هناك حمولة علمية أخرى يتم تطويرها على CRS-27 وهي HUNCH Ball Clamp Monopod ، والتي تم بناؤها من قبل طلاب المدارس الثانوية في منطقة هيوستن، قال مسؤولو الوكالة إن مونوبود قد يسهل التصوير في الفضاء.

وسيحمل التنين أيضًا الطعام، بما في ذلك بعض الأطعمة النادرة لرواد الفضاء الذين اعتادوا على تناول الأطعمة المحفوظة من صندوق أو كيس.

قال فيل ديمبسي، مدير تكامل النقل في برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين "إن أطقم العمل طلبت بعض الفاكهة الطازجة والأجبان المبردة"، "يوجد على ظهر المركب التفاح والتوت والجريب فروت والبرتقال [و] طماطم الكرز، بالإضافة إلى عدد قليل من أنواع الجبن المختلفة."