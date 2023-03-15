شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منافس جديد لـ Twitterمن شركة ميتا للاستفادة من مشاكل تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد Facebook لإنشاء منصة منافسة لتويتر والذي يسميه Elon Musk "نسخة القط " في الأشهر الأخيرة، حيث يحاول عدد من المنصات المنافسة والاستفادة من مشاكل تويتر، هذا ما نشر على موقع .mashable

وتشير التقارير الجديدة إلى أن Meta تفكر في إنشاء منصة منفصلة لمشاركة التحديثات النصية، إذا فشلت قيادة Elon Musk لموقع Twitter ، فقد تكون هذه هي المنصة الجديدة الأبرز للمنافسة معها.

وقال ممثل Meta في بيان لشبكة CNN: "نعتقد أن هناك مساحة لمساحة منفصلة، حيث يمكن للمبدعين والشخصيات العامة تقديم تحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم" دون ذكر Twitter بالاسم حقًا، كان هذا في الأساس بيان المنصة.

ولكن السبب الأكثر منطقية هو أن تأتي من Meta وبامكانها أن تستفيد من قاعدة المستخدمين الحالية من منصاتها الأخرى، مثل مستخدمي Facebook البالغ عددهم ملياري مستخدم يوميًا، والذي قد يكون مفيدًا لخدمة الشركة التالية، في الأشهر الأخيرة، حاول عدد من المنصات المنافسة الاستفادة من مشاكل تويتر، والتي تشمل المزيد من التوقف، وعودة المستخدمين الذين تم حظرهم، وانخفاض عائدات الإعلانات، شهد الكثير منهم زيادة في عدد المستخدمين، بعد أن استولى ماسك على Twitter ، لكنهم كافحوا منذ ذلك الحين لتحقيق التبني السائد.

ربما لم يكن بديل Twitter قد تم بشكل جيد مع مالك الشركة الملياردير، قام أحد مستخدمي Twitter في البداية بتغريد meme وتساءل عما إذا كان Zuckerberg قد اختار بناء منافس على،Twitter لأنه يعتقد أن الجميع يكرهون Musk ولكنهم يعشقونه، و Facebook ورد ماسك على تغريدته بـ "Copy Cat"، لكنه استخدم رمز تعبيري للقطط بدلاً من حرف "Cat" لإظهار أنه كان يشير إلى الرموز التعبيرية.

وقال Platformer إن النظام الأساسي سيكون لامركزيًا، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على وضع قواعدهم الخاصة لخوادمهم أو مجتمعاتهم بدلاً من الاعتماد على هيئة إدارة واحدة مثل Meta يختلف هذا عن الطريقة التي تعمل بها منصات Meta الأخرى عادةً، ولكن الفكرة هي نفسها الموجودة في Reddit أو Discord.

قد تقدم منصة Meta الجديدة للعملاء أكثر مما تخلقه Meta نفسها إذا كانت لا مركزية، مما يسمح للأطراف الثالثة بإضافة تطبيقاتهم ووظائفهم الخاصة، تدعي Platformer أن الرئيس التنفيذي لشركة Instagram آدم موسيري يشرف على المراحل الأولى من مشروع P92ورفضت Meta إعطاء أي معلومات أكثر مما كان في بيانها عندما سئلت عن الميزات المحتملة للمنصة الجديدة، أو متى سيتم إصدارها.

بينما أكمل ElonMusk استيلائه على Twitter في نهاية أكتوبر، في الأسابيع التي تلت ذلك، ارتفع عدد المستخدمين على Mastodon ، وهي شبكة اجتماعية لامركزية بدأت في عام 2016، من 300 ألف إلى أكثر من 2.5 مليون، لكن في الأشهر الأخيرة، تباطأ نموها هذا على الأرجح لأن المستخدمين يواجهون مشكلة في التعود على الطبيعة اللامركزية للمنصة.

وتقوم Meta أيضًا بإجراء تغييرات على منصاتها القديمة حتى تتمكن من التنافس بشكل أفضل مع TikTok ،على سبيل المثال، يركز بشكل أكبر على الفيديو والمحتوى الموصى به، في مقابلة مع CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس Facebook Tom Alison إن الشركة تختبر إعادة دمج الرسائل في التطبيق الرئيسي، حتى لا يضطر الأشخاص إلى تنزيل تطبيق منفصل فقط لمشاركة الأشياء التي يرونها على .Facebook