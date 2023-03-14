تكنولوجيا: إستعراض لهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بتركيز خاص على دعم الهاتف بأفضل إعدادات للكاميرة الخلفية التي تحاكي الكاميرات الإحترافية، كما يأتي هذا الإصدار بتحسينات في الآداء مع النموذج الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 وأيضاً مع مستوى تسعير أعلى.

التصميم

تهدف العملاق الكوري سامسونج في هاتف Galaxy S23 Ultra إلى الجمع بين أفضل المواصفات والتكوينات التي تعزز رؤية الشركة في إطلاق هاتف فاخر للأسواق.

ويظهر هاتف S23 Ultra بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق S22 Ultra مع حواف مسطحة واضحة وتحاكي الصندوق، كما تقدم سامسونج إصدار هذا العام بإختيارات ألوان تشمل الكريمي، الأخضر، والأسود، والبنفسجي.

أيضاً يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء حتى عمق 1.5متر لمدة 30 دقيقة، كما يتميز هذا الإصدار بالتصميم كبير الحجم 6.8 إنش أي أكبر بنسبة بسيطة من هواتف iPhone 14 Pro Max و Google Pixel 7 Pro المميزة بحجم 6.7 إنش، كما تقدم شاشة Galaxy S23 Ultra سطوع ممتاز لدعم المستخدم بأفضل آداء في ساعات النهار مع ضوء الشمس بنسبة سطوع 1750 nit، أي أعلى من Pixel 7 Pro المميزة بنسبة سطوع 1500 nit، بينما يتفوق iPhone 14 Pro بسطوع 2000 nit.

كما تقدم سامسونج الإصدار الجديد مع ميزة دعم قلم stylus على غرار إصدار العام الماضي، والذي يقدم آداء جيد في دعم المستخدم بآداء سريع في تدوين الملاحظات بنفس التجربة المميزة للقلم مع S22 Ultra.

وتقدم سامسونج الهاتف بنظام Android 13 وواجهة One UI 5.1، ومن المقرر أن يدعم الهاتف تحديثات النظام حتى 4 سنوات، وأيضاً 5 سنوات من تحديثات برمجيات الحماية.

كاميرة Galaxy S23 Ultra

تعد كاميرة Galaxy S23 Ultra نقطة التسويق الرئيسية لهذا الإصدار، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، والذي يقدم للمرة الأولى في هذه السلسلة، والذي يأتي بترقية لإصدار الشركة السابق Galaxy S22 Ultra الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا المستشعر هاتف S23 Ultra في إلتقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل، أو بدقة 50 ميجا بيكسل وأيضاً بدقة 200 ميجا بيكسل وذلك عبر ضبط الإعدادات.

كما توفر سامسونج تطبيق Expert Raw الذي يتكامل مع تطبيق الكاميرة الخاص بالهاتف، لذا يعد من الهواتف المحدودة التي تقدم ميزة تحرير صور Raw، حيث يتيح هذا التطبيق إجراء التعديلات على النسخة الكاملة من ملف الصور كبديل للنسخة المضغوطة، حيث تتضمن ملفات الصور بتنسيق Raw مزيد من التفاصيل ونطاق واسع من الألوان.

كما تشمل التحسينات المقدمة في كاميرة هذا الإصدار دقة الألوان، والنطاق الديناميكي، والتركيز التلقائي إلى جانب تحسينات في آداء الكاميرة مع التصوير الإضاءة المنخفضة.

ولقد أكدت سامسونج في إعلانها الرسمي عن المستشعر المميز بدقة 200 ميجا بيكسل على دعم هذا المستشعر خفض التشويش والضوضاء في الصور، كما تعمل الخوارزمية المقدمة من سامسونج في هاتف S23 Ultra على تعزيز دقة الألوان وأيضاً إنتاج صور بتفاصيل أكثر.

وتظهر التحسينات بشكل كبير في تسجيل الفيديو وأيضاً مع التصوير الثابت في الإضاءة المنخفضة، حيث يمكن للعين ملاحظة هذه التحسينات بسلاسة.

ولقد تم إختبار الكاميرة في إلتقاط صور إفتراضية بدقة 12 ميجا بيكسل، والتي تكشف بوضوح عن الآداء المميز للمستشعر في الألوان، وفي التعامل مع درجات لون البشرة، مع نطاق ديناميكي ودقة عرض منخفضة.

ومع إلتقاط صور بدقة 200 ميجا بيكسل كشفت الإختبارات عن إختلافات واضحة في الآداء مقارنة بالمستشعر المميز بدقة 108 ميجا بيكسل المميز لهاتف Galaxy S22 Ultra.

وتختلف دقة الألوان عند التكبير الكامل بكاميرة S23 Ultra مع حجم كامل للبيكسل، لكن في حالة عدم التكبير تظهر الألوان نابضة وغامرة وبدقة أعلى، كما تقدم الكاميرة في هذا الإصدار تفاصيل أكثر دقة في الصور.

أيضاً قد يجد البعض الألوان المقدمة في اللقطات التي تم تصويرها بهاتف S23 Ultra مبالغ فيها، ويمكن ملاحظة الفرق بشكل أكبر عند المقارنة بين هاتفي Pixel 7 Pro و iPhone 14 Pro، حيث يدعم الهاتفين إلتقاط صور طبيعية بشكل أكبر إلا أنها ليست الأفضل، حيث تقدم كاميرة هاتف سامسونج آداء أفضل عند تصوير الأشخاص أو الحيوانات.

أيضاً عند مقارنة هاتف سامسونج بهاتف iPhone 14 Pro فإن إصدار ابل إستطاع أن يقدم توازن أكبر بين دقة وعمق الألوان، بينما يختلف آداء كاميرة S23 Ultra مع إختلاف سطوع الإضاءة المحيطة، حيث تظهر الألوان غير دقيقة مع السطوع الكبير للإضاءة، بينما يتفوق هاتف iPhone 14 Pro في عدد من الحالات وأيضاً هاتف Pixel 7 Pro.

تفوقت سامسونج أيضاً في النطاق الديناميكي حيث تظهر الظلال عند التصوير بشكل واضح، كما يتفوق الهاتف أيضاً في التصوير في الإضاءة المنخفضة في إلتقاط تفاصيل أكثر وألوان دقيقة، كما نجح هاتف Galaxy S23 Ultra في التركيز بكفاءة أعلى عند التصوير في الإضاءة المنخفضة مقارنة بهاتفي Pixel 7 Pro وiPhone 14 Pro.

وفي تسجيل الفيديو بهاتف Galaxy S23 Ultra بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية حققت سامسونج ترقية أخرى في هذا الإصدار، حيث إقتصر التسجيل في السابق على 24 إطار لكل ثانية، أيضاً يمكن ملاحظة زيادة مجال الرؤية عند التسجيل بنسبة أكبر مقارنة بهاتف S22 Ultra.

أيضاً كان هاتف S23 Ultra الأفضل في تسجيل فيديو بألوان طبيعية أكثر مقارنة بهاتف Pixel 7 Pro، بينما يأتي هاتف iPhone 14 Pro على نفس المستوى تقريباً، إلا أن S23 Ultra يتفوق بتفاصيل أكثر.

من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل بآداء واضح وألوان مشرقة وقوية، وبآداء أفضل من كاميرة السيلفي في Pixel 7 Pro، كما يمكن أن تظهر الترقية في الآداء مقارنة بالإصدار السابق بوضوح في نتائج تصوير السيلفي، بينما يتفوق هاتف iPhone 14 Pro بالمزيج المتناغم بين دقة الألوان والتفاصيل التي تقدم صور طبيعية أكثر.

أيضاً تعود سامسونج للتفوق بهاتفها من جديد عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، حيث كان آداء Galaxy S23 Ultra في تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة أفضل بتفاصيل دقيقة.

أيضاً تقدم سامسونج الهاتف بكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، والتي تقدم آداء جيد بنطاق واسع من الألوان وأيضاً بسطوع أكبر، كما تقدم سامسونج اثنان من المستشعرات المميزة بعدسات telephoto للتكبير والتي تدعم تكبير بصري بين 3 أو 10 مرة، وتكبير رقمي حتى 100 مرة.

وتؤكد التجربة العملية لهذه الكاميرات على تفوق سامسونج في التكبير بتفاصيل أكثر دقة مقارنة بالهواتف المنافسة، كما تتفوق أيضاً عند التكبير في الإضاءة المنخفضة.

الآداء

تدعم سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بنموذج مخصص من رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، لتقدم آداء أفضل في هذا الإصدار يتفوق على هواتف الأندوريد المنافسة والمميزة بنفس المعالج.

ويقدم هذا النموذج المخصص من معالج كوالكوم تحسينات في الآداء وأيضاً كفاءة أفضل في إستهلاك الطاقة، مقارنة بهاتف OnePlus 11 5G الذي يضم النموذج الأصلي من معالج Snapdragon 8 Gen 2.

أيضاً يمكن ملاحظة الآداء السريع في التصفح، أو تشغيل الألعاب، أو مع محتوى الفيديو، كما قدم الهاتف آداء جيد مع Dex عند تشغيل الهاتف للعمل كجهاز حاسب، حيث تم إختبار إتصال الهاتف بشاشة خارجية مع لوحة مفاتيح وفارة عبر البلوتوث، ولقد إستطاع الهاتف تشغيل حتى 5 تطبيقات بسلاسة والتي تشمل Google Docs، دون أن ترتفع حرارة الهاتف أو يشهد أي تباطؤ.

كما تم إختبار آداء الهاتف في تصدير مقاطع الفيديو حيث قدم آداء سريع، وهي ميزة جيدة عند تحرير مقاطع الفيديو بشكل سريع على الهاتف، ولقد تم تصدير محتوى الفيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية بآداء سريع لدقة 1080 بيكسل بآداء أسرع من هاتف S22 Ultra بثلاثة ثوان، و10 ثوان عند المقارنة مع هاتف Pixel 7 Pro، بينما تفوق هاتف iPhone 14 Pro.

من جانب أخر تقدم سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بسعة تخزين مضاعفة حيث تقدم سامسونج النموذج الرئيسي بسعة 256 جيجا بايت مقارنة بسعة 128 جيجا بايت في الإصدار السابق.

وفي إختبار آداء هاتف سامسونج في مهام الحوسبة وتشغيل الألعاب والتطبيقات المختلفة تفوق الهاتف على Galaxy S22 Ultra وPixel 7 Pro و OnePlus 11 5G، بينما سجل هاتف iPhone 14 Pro آداء أفضل من إصدار سامسونج الجديد.

البطارية والشحن

تدعم سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بقدرة بطارية 5000 mAh، ويتميز هذا الإصدار في كفاءة إستهلاك الطاقة مقارنة بهاتف Galaxy S22 Ultra وذلك بفضل المعالج الجديد.

وفي التجربة العملية إستطاع هاتف S23 Ultra الإستمرار في العمل إلى 12 ساعة لتنخفض البطارية إلى نسبة 66% فقط، إلا أن عمر البطارية يختلف بالتأكيد وفقاً للمهام التي يتم تنفيذها على الهاتف، فمع السطوع التكيفي، وإعدادات الحركة التكيفية وضبط معدل التحديث يمكن أن تستمر البطارية لفترة أطول.

إلا أن البطارية تقدم آداء ممتاز في الإستمرار بعمر شحن جيد مع تشعيل فيديو بدقة 4K لمدة 30 دقيقة، والعمل على الهاتف لفترة، أيضاً مع تشغيل الألعاب لمدة 10 دقائق، وإجراء مكالمات الفيديو، وتصفح وسائل التواصل الإجتماعي إنخفض شحن البطارية في S23 Ultra من 100% إلى 94%.

أيضاً تدعم سامسونج Galaxy S23 Ultra بتقنية الشحن السريع بقدرة 45 w، إلا أن الشاحن يباع بشكل مستقل عن الهاتف، ويمكن لتقنية الشحن أن تدعم شحن الهاتف من 46% إلى 91% خلال 30 دقيقة فقط.

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