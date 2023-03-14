شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الهندية توقع مذكرة تفاهم مع Truecaller للحد من الاحتيال السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شرطة دلهي مذكرة تفاهم مع Truecaller، وهي منصة للتحقق من هوية المتصل تساعد الجمهور على تحديد الأرقام التي تم التحقق منها، من أجل الحد من الجرائم الإلكترونية.

ويساعد Truecaller المستخدمين على إبعاد أنفسهم عن عمليات الاحتيال والاحتيال عبر الإنترنت المتعلقة بانتحال الهوية باسم الآخرين، ويعرض Truecaller شارة على أرقام محددة وفقًا لاقتراحات المستخدمين الآخرين.

وفقًا للمسئولين، ستحدد Truecaller أرقام الهواتف التي قدمتها شرطة دلهي والتي تلقت ضدها شكاوى بشأن المضايقات أو الاحتيال أو غيرها من القضايا المسجلة.

مع مذكرة التفاهم هذه، سيتمكن سكان دلهي من حماية أنفسهم وتنبيههم إذا ظلت هذه الأرقام نشطة.

في وقت سابق أيضًا، خلال جائحة Covid، ساعد Truecaller كثيرًا نظرًا لوجود الكثير من عمليات الاحتيال والاحتيال التي تم الإبلاغ عنها بحجة بيع أسطوانات الأكسجين والمكثفات والأدوية وغيرها من الضروريات المرتبطة بعلاج الفيروس.

وستعمل مذكرة التفاهم الموقعة مع Truecaller على تثقيف الشرطة فيما يتعلق بعمليات الاحتيال على الجرائم الإلكترونية، ستوفر الشارة الخضراء والقراد الأزرق في المتصل الحقيقي وأيضًا سيتم منح شارة الخدمات الحكومية، وبعد ذلك سيتحققون من جميع أرقام الاتصال الرسمية لشرطة دلهي، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال المفوض الخاص سانجاي سينغ لوكالة انباء انترناشونال: "نظرًا لأن المحتالين قد تظاهروا مرات عديدة بأنهم مسؤولين في القوة وابتزوا الأموال من الجمهور من خلال عرض صور لكبار الضباط على ملفهم الشخصي على WhatsApp، سيساعد ذلك المستخدمين على تحديد الأرقام التي تم التحقق منها وحمايتها من عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بانتحال الهوية باسم المسؤولون الحكوميون".

ستحصل جميع الأرقام التي تم التحقق منها من شرطة دلهي على شارة خضراء وعلامة التجزئة الزرقاء، مع علامة خدمة حكومية تسلط الضوء على أنه تم التحقق منها للمستخدمين.