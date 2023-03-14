شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة البيتكوين بنسبة 9.37 % خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت البيتكوين بنسبة 9.37 % من حيث القيمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد مواجهة الخسائر والنمو البطيء في الأيام الأخيرة، قفزت BTC مرة أخرى للتداول عند 24346 دولارًا اليوم الثلاثاء 14 مارس، في البورصات الدولية مثلCoinbase، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 2101 دولارًا في يوم واحد.

تراجعت مكاسب إيثر بنسبة 5.63 % اليوم الثلاثاء، بعد مسار بيتكوين، ويتم تداول ETH حاليًا عند نقطة سعر 1673 دولارًا، وفقًا لموقعGadgets 360، في آخر 24 ساعة.

وأظهر تقييم CoinMarketCap أن التقييم العالمي للعملات المشفرة ارتفع بنسبة 5.50 % ليصل إلى 1.08 تريليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.