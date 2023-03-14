شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Koo للتدوينات الصغيرة يدخل الذكاء الاصطناعي ChatGPT إلى منصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Koo التدوينات الصغيرة أنها أطلقت ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تأليف ومسودات المنشورات باستخدام "شات جي بي تي"، قالت الشركة إنه مع هذا التحديث، أصبح التطبيق المطور محليًا أول منصة تدوين صغيرة على مستوى العالم تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في صياغة المنشورات.

وقالت الشركة أن الميزة ستكون متاحة للملفات الشخصية البارزة أو التي تم التحقق منها على Koo، سيتم طرحه لجميع المستخدمين قريبًا.

قال Mayank Bidawatka ، الشريك المؤسس في كو: "نحن نبحث دائمًا عن طرق لجعل إنشاء المحتوى أمرًا سهلاً لمستخدمينا ، كما أن التكامل مع "شات جي بي تي" سيوفر للمبدعين مساعدة ذكية في متناول أيديهم".

وأضاف بيدواتكا: "نحن أول منصة تدوين صغيرة في العالم تدمج هذه الأداة كجزء من تدفق الإبداع لدينا ونأمل أن نتفاجأ بالطرق المختلفة التي يستخدم بها المبدعون هذه الأداة الذكية".

كيف يعمل ChatGPT على Koo؟

قالن كو إنه من خلال تكامل ChatGPT، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في صياغة "Koos" الخاصة بهم.

يمكن لمنشئي المحتوى استخدام ميزة الأوامر الصوتية في Koo لإعطاء مدخلات أو كتابة مطالباتهم إلى " شات جي بي تي" داخل التطبيق - تمامًا كما يتم ذلك على موقع "شات جي بي تى" الإلكتروني.

بصرف النظر عن كتابة النص عبر الذكاء الاصطناعي التوليفي، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام التكنولوجيا لحالات الاستخدام المختلفة، بما في ذلك العثور على أهم أخبار اليوم وطلب اقتباس من شخصية معروفة، من بين أمور أخرى.

كيفية إنشاء Koo مع ChatGPT

من أجل إنشاء نص باستخدام ChatGPT في Koo ، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى رمز "+" لإنشاء koo.

يمكن لأولئك الذين يحصلون على تحديث التكامل النقر على أيقونة "Bulb" لإدخال أمر.

بمجرد الانتهاء، سيقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بكتابة المحتوى على أساس مدخلاتك.

يقدم Koo العديد من الميزات، مثل التحقق الذاتي المجاني، والتحدث إلى الكتابة لنشر Koos ، والقدرة على تحرير Koos وميزة Multilingual Koo المعلقة ببراءة اختراع والتي تمكن المستخدمين من النشر في وقت واحد بلغات متعددة.

أطلقت الشركة مؤخرًا عملات Koo ، وهو برنامج ولاء لمكافأة المستخدمين يوميًا للانخراط في المنصة.

يمكن ربح عملات Koo بناءً على التفاعل الذي يظهره المستخدمون على التطبيق.

يمكن أيضًا كسب عملات Koo من خلال إحالة التطبيق إلى العائلة والأصدقاء.

يمكن للمستخدمين إنفاق هذه القطع النقدية للحصول على عروض خاصة من العلامات التجارية.