شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية ترجمة النصوص الموجودة فى الصور باستخدام Google Translate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفترة طويلة، كانت خدمة الترجمة من جوجل أداة مفيدة للعديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم لأنها تساعد في اكتشاف اللغات الأجنبية المختلفة وترجمتها إلى لغتك المفضلة، وهي متاحة على Android وiOS والويب، حيث تقدم Google ميزة مفيدة أخرى داخل تطبيق الترجمة يمكنها مساعدتك في ترجمة النص داخل الصور.

في السابق، اعتمد مستخدمو Google على Google Lens لترجمة النص في الصور لبعض الوقت، ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب تداخل فقط مع النص الذي تريد ترجمته مع النتائج، ومع ذلك، فإن أحدث إصدار له، والموجود أيضًا في تطبيق Google Translate ، يستبدل النص القديم بالكامل بالنص المترجم باستخدام كتل الألوان، ويتم تشغيل هذا التغيير بنفس التقنية التي تدعم ميزة Magic Eraser في هواتف Pixel.

طريقة ترجمة نص الصورة من Google

خطوات ترجمة نص داخل صورة على الويب

- افتح أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- انتقل إلى موقع ترجمة جوجل.

- حدد علامة التبويب الصور من الخيارات المتاحة في الأعلى.

- اختر لغة المصدر واللغة الهدف.

- انقر فوق "تصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك" وقم بتحميل الصورة التي تريد ترجمتها.

خطوات ترجمة نص داخل صورة على Android أو iOS

- افتح تطبيق الترجمة على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

- انقر على زر الكاميرا (المعروف أيضًا باسم زر "كل الصور" في Android وزر "استيراد" في نظام التشغيل iOS) المتوفر في الجزء السفلي الأيمن.

- من الخيارات الموجودة في الجزء العلوي ، اختر لغة المصدر واللغة الهدف.

- انقر فوق صورة للصورة المطلوبة باستخدام زر مصراع الكاميرا في الأسفل وتأكد من أن نصها واضح. بدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق أيقونة الصورة في أسفل اليسار لتحميل واحدة من المعرض.