شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية ترجمة النصوص الموجودة فى الصور باستخدام Google Translate والان مع تفاصيل الخبر
طريقة ترجمة نص الصورة من Google
خطوات ترجمة نص داخل صورة على الويب
- افتح أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- انتقل إلى موقع ترجمة جوجل.
- حدد علامة التبويب الصور من الخيارات المتاحة في الأعلى.
- اختر لغة المصدر واللغة الهدف.
- انقر فوق "تصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك" وقم بتحميل الصورة التي تريد ترجمتها.
خطوات ترجمة نص داخل صورة على Android أو iOS
- افتح تطبيق الترجمة على جهاز Android أو iOS الخاص بك.
- انقر على زر الكاميرا (المعروف أيضًا باسم زر "كل الصور" في Android وزر "استيراد" في نظام التشغيل iOS) المتوفر في الجزء السفلي الأيمن.
- من الخيارات الموجودة في الجزء العلوي ، اختر لغة المصدر واللغة الهدف.
- انقر فوق صورة للصورة المطلوبة باستخدام زر مصراع الكاميرا في الأسفل وتأكد من أن نصها واضح. بدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق أيقونة الصورة في أسفل اليسار لتحميل واحدة من المعرض.