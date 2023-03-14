شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تبحث عن شبكة Wi-Fi عامة ومجانية على فيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة فيسبوك ميزة تتيح للمستخدم العثور على أقرب نقاط للواي فاي، ويسعى موقع التواصل الاجتماعى الاشهر عالميا فيسبوك Facebook الى ارضاء مستخدميه بصفة دائمة من خلال التحديثات الدورية والاضافات والمزايا التى يقوم باضافتها من اجل ان يظل دائما فى مقدمة مواقع التواصل الاجتماعى الاخرى، إذا كنت بعيدا عن المنزل وفي حاجة إلى استخدام شبكة الواي فاي WiFi، فكيف يمكنك البحث عن شبكة Wi-Fi عامة ومجانية على فيسبوك.

للبحث عن شبكة Wi-Fi عامة ومجانية على أجهزة Android:

1- اضغط على menu في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.

2- اضغَط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغَط على بحث عن شبكة Wi-Fi.

3- راجع قائمة الأنشطة التجارية بالقرب منك التي توفر شبكة Wi-Fi مجانية وعامة، أو اضغط على نشاط تجاري للاطّلاع على مزيد من المعلومات.

يُرجى مراعاة ما يلي: يمكنك اختيار تشغيل خدمات المواقع للاستمتاع بتجربة أكثر ملاءمة وذات طابع شخصي أكبر.

للبحث عن شبكة Wi-Fi عامة ومجانية على جهاز iPhone:

1- اضغَط على Menu في الزاوية السفلية اليسرى من فيسبوك.

2- اضغَط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغَط على بحث عن شبكة Wi-Fi.

3- راجع قائمة الأنشطة التجارية بالقرب منك التي توفر شبكة Wi-Fi مجانية وعامة، أو اضغط على نشاط تجاري للاطّلاع على مزيد من المعلومات.

يُرجى مراعاة ما يلي: يمكنك اختيار تشغيل خدمات المواقع للاستمتاع بتجربة أكثر ملاءمة وذات طابع شخصي أكبر.

لتشغيل خدمات المواقع من ميزة "بحث عن شبكة Wi-Fi":

في الخريطة، اضغط على .

حدِّد أحد الخيارات التالية:

في أعلى الخريطة، اضغط على دقيق لتشغيل موقعك الدقيق أو إيقاف تشغيله.

في أسفل الخريطة، اختر أحد الخيارات التالية: سماح لمرة واحدة أو سماح أثناء استخدام التطبيق أو عدم السماح.