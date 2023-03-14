شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة "التسميات التوضيحية" وتشغيلها فى PowerPoint والان مع تفاصيل الخبر
ويتم تخزين التسميات التوضيحية المغلقة في ملف نصي بملحق اسم الملف .vtt. لذلك، اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتشغيل التسميات التوضيحية المغلقة في PowerPoint.
خطوات
1. حدد الفيديو وحدد إدراج تسميات توضيحية من شريط التشغيل في PowerPoint.
2. في مربع الحوار "إدراج تسميات توضيحية"، حدد ملف WebVTT أو الملفات التي يجب تضمينها.
3. حدد إدراج.
عند مشاركة عرض PowerPoint التقديمي باستخدام PowerPoint Live في اجتماع Microsoft Teams ، سيكون خيار التسميات التوضيحية المغلقة متاحًا للمشاهدين لتشغيله.
لتشغيل الترجمة والشرح:
الخطوة 1: في PowerPoint Live ، انقر فوق زر التسميات التوضيحية المغلقة في مشغل الفيديو.
الخطوة 2: حدد اللغة المفضلة من القائمة المنسدلة.
الخطوة 3: تم الآن تشغيل التسميات التوضيحية المغلقة.
تظهر التعليقات المغلقة للفيديو في الجزء السفلي من الشريحة للحضور الفرديين، مما يسمح لهم باختيار الإعداد الذي يناسبهم بشكل أفضل دون تشتيت انتباه الآخرين.