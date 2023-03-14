شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تيم كوك يخصص فريقا جديدا لتطوير سماعة الواقع المختلط الجديدة من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن شركة آبل ستطلق نظارة الواقع المختلط هذا العام، ومن المرجح أن يظهر جهاز الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) لأول مرة في مؤتمر المطورين العالمي لهذا العام (WWDC) في يونيو، والآن، وفقًا لأحدث التطورات، تم تقسيم فرق العمليات والتصميم عندما يتعلق الأمر بتوقيت إطلاق سماعة الرأس.

وزعم تقرير صادر عن Financial Times أن فريق العمليات، بقيادة جيف ويليامز، أراد شحن سماعة الرأس في أسرع وقت ممكن، حتى لو كانت ضخمة ومكلفة وذات جاذبية محدودة للمستهلكين، وفي الوقت نفسه، يريد فريق التصميم الانتظار حتى يصبح منتج نظارات الواقع المعزز خفيف الوزن ممكنًا، القرار يعود إلى الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، ويقال إنه انحاز إلى فريق العمليات.

ذكر التقرير أن كوك وويليامز أخذوا في الاعتبار حالة السوق واعتقدوا أنه سيكون من المنطقي الدخول في المعركة الآن، لقد آمنوا بفكرة تكرار المنتج وتحسينه بمرور الوقت، وقال "أراد فريق عمليات أبل شحن منتج" الإصدار الأول "، وهو سماعة رأس تشبه نظارات التزلج تسمح للمستخدمين بمشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد غامر أو أداء تدريبات تفاعلية أو الدردشة باستخدام صور رمزية واقعية من خلال FaceTime تم تجديد، لكن فريق التصميم الصناعي الشهير في أبل كان لديه حذر من الصبر، ورغبته في التأخير حتى تصبح نسخة خفيفة الوزن من نظارات الواقع المعزز مجدية من الناحية الفنية، ويتوقع معظم العاملين في صناعة التكنولوجيا أن يستغرق ذلك عدة سنوات أخرى ".

لماذا يدعم فريق العمليات كوك؟

وكان تيم كوك على رأس الشركة بعد ستيف جوبز، وتحت قيادته، حققت الشركة نجاحًا هائلاً حيث قامت ببناء أعمالها بثبات وسيطرت على القطاعات التي تتنافس فيها، وستكون سماعة الواقع المختلط من أبل ثاني منتج رئيسي جديد تحت قيادة Cook بعد أبل Watch في عام 2015، وبالنظر إلى أن Cook سيكون في الشركة لسنوات قادمة، فمن المرجح أن تعمل استراتيجيته لتحسين المنتجات بمرور الوقت لصالح الشركة.

وحتى لو لم تكن سماعة الرأس من الجيل الأول ناجحة بسبب التصميم الضخم وعلامة السعر المرتفعة، فإن طرازًا أكثر بأسعار معقولة - والذي يقال بالفعل أنه قيد التطوير - يمكن استقبال جهاز سماعة الرأس من الجيل الثاني الأقل سعرًا بشكل جيد.

سماعة آبل للواقع المختلط

تم الإبلاغ عن أن سماعة الواقع المختلط من أبل مجهزة بشاشات 4K OLED مزدوجة وأجهزة استشعار متطورة لتتبع العين واليد، قد يكون مكلفًا - حوالي 3000 دولار - لكن الشركة تتوقع بيع حوالي مليون وحدة في السنة الأولى، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5mac.