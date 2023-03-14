شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تيم كوك يخصص فريقا جديدا لتطوير سماعة الواقع المختلط الجديدة من أبل والان مع تفاصيل الخبر
وزعم تقرير صادر عن Financial Times أن فريق العمليات، بقيادة جيف ويليامز، أراد شحن سماعة الرأس في أسرع وقت ممكن، حتى لو كانت ضخمة ومكلفة وذات جاذبية محدودة للمستهلكين، وفي الوقت نفسه، يريد فريق التصميم الانتظار حتى يصبح منتج نظارات الواقع المعزز خفيف الوزن ممكنًا، القرار يعود إلى الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، ويقال إنه انحاز إلى فريق العمليات.
لماذا يدعم فريق العمليات كوك؟
وكان تيم كوك على رأس الشركة بعد ستيف جوبز، وتحت قيادته، حققت الشركة نجاحًا هائلاً حيث قامت ببناء أعمالها بثبات وسيطرت على القطاعات التي تتنافس فيها، وستكون سماعة الواقع المختلط من أبل ثاني منتج رئيسي جديد تحت قيادة Cook بعد أبل Watch في عام 2015، وبالنظر إلى أن Cook سيكون في الشركة لسنوات قادمة، فمن المرجح أن تعمل استراتيجيته لتحسين المنتجات بمرور الوقت لصالح الشركة.
وحتى لو لم تكن سماعة الرأس من الجيل الأول ناجحة بسبب التصميم الضخم وعلامة السعر المرتفعة، فإن طرازًا أكثر بأسعار معقولة - والذي يقال بالفعل أنه قيد التطوير - يمكن استقبال جهاز سماعة الرأس من الجيل الثاني الأقل سعرًا بشكل جيد.
سماعة آبل للواقع المختلط
تم الإبلاغ عن أن سماعة الواقع المختلط من أبل مجهزة بشاشات 4K OLED مزدوجة وأجهزة استشعار متطورة لتتبع العين واليد، قد يكون مكلفًا - حوالي 3000 دولار - لكن الشركة تتوقع بيع حوالي مليون وحدة في السنة الأولى، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5mac.