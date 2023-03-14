شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: واتس آب بيزنس يحصل على ميزة جديدة لمستخدمى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب طرح مؤخرا تحديث تجريبي جديد لنسخة "بيزنس" من التطبيق لمستخدمي آيفون، حيث تخطط الشركة من خلال هذا التحديث لإدخال ميزة المجتمعات في تطبيق الأعمال الخاص بها، وقد بدأت الشركة أيضًا في اختبار هذه الميزة مع عدد قليل من مختبري النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يصبح الخيار متاحًا لمزيد من المستخدمين مع التحديث القادم، حيث إن ميزة المجتمعات قيد التطوير حاليًا لإصدار الأعمال من التطبيق.



كيف ستساعد هذه الميزة مستخدمي WhatsApp Business على آيفون؟يمكن لمختبري الإصدار التجريبي من WhatsApp Business على أندرويد بالفعل إنشاء مجتمعات وإدارتها. باستخدام هذه الميزة ، سيتمكن مستخدمو WhatsApp Business على أجهزة آيفون أيضًا من فعل الشيء نفسه. هذه الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي آيفون من خلال تطبيق TestFlight، و يُستثنى من تطبيق WhatsApp إتاحة ميزة المجتمعات لمزيد من مستخدمي الأعمال مع التحديث القادم.





كيف ستعمل المجتمعات على WhatsApp Business على أيفون؟شارك التقرير بعض لقطات الشاشة لشرح كيفية عمل ميزة المجتمعات على WhatsApp Business على آيفون، ووفقا للتقرير يخطط واتس آب لإضافة نقطة دخول جديدة للمجتمعات داخل إعدادات التطبيق. لإضافة خيار المجتمعات ، قد لا يزيل WhatsApp علامة تبويب أدوات الأعمال التي تم تقديمها في عام 2022.

ستساعد هذه الميزة الشركات في الوصول إلى قائمة جميع المجتمعات التي انضموا إليها في الماضي. وسيشمل ذلك مجموعاتهم الفرعية ومجموعات إعلانات المجتمع أيضًا. علاوة على ذلك ، تمامًا مثل قسم المجتمعات المتاح في التطبيق العادي ، سيتمكن مستخدمو WhatsApp Business أيضًا من إنشاء مجتمعات جديدة.

أهمية المجتمعات في WhatsApp Business

تتمتع ميزة المجتمعات في WhatsApp بإمكانية تغيير كيفية تواصل الشركات مع عملائها على WhatsApp، فعلى سبيل المثال ، ستساعد هذه الميزة الشركات على إنشاء مجتمعات ومجموعات فرعية مخصصة لجمع تعليقات قيمة من عملائها، ويمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تحسين قنوات الاتصال ومشاركة العملاء.