شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات مخفية في خرائط جوجل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد معظم الأشخاص على خرائط جوجل في الذهاب إلى مختلف الأماكن وتحديدا الطرق التي لم نسلكها من قبل حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وقد لايعرف الكثيرون أن هناك ميزات أخرى مثل: إنشاء خرائط مخصصة لمسار رحلة ومشاركتها مع الآخرين، واستخدام الخرائط بدون اتصال بالإنترنت، وغيرها الكثير.

فيما يلي سنذكر 5 من أبرز الميزات في خرائط غوغل التي قد تكون غير معروفة:

بعد أن تركن سيارتك، افتح خرائط جوجل في هاتفك، وانقر فوق النقطة الزرقاء التي تحدد موقعك الحالي لفتح قائمة من الخيارات. من بين تلك الخيارات ستجد خيار (حفظ مكان وقوف السيارة) Save parking انقر فوقه، وسيحفظ تطبيق خرائط غوغل مكان وقوف سيارتك.

1- ميزة حفظ مكان وقوف السيارة

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في العثور على سيارتك في وقت لاحق، يمكنك فتح خرائط جوجل، والنقر فوق شريط البحث ثم النقر فوق خيار (الموقع المحفوظ) saved location للحصول على اتجاهات للوصول إلى موقع سيارتك.

إذا كنت قادرًا على العودة إلى سيارتك دون الحاجة إلى تتبع الاتجاهات في تطبيق خرائط جوجل، يمكنك حذف علامة الموقع المحفوظة هذه عن طريق النقر فوقها ثم اختر (المزيد من المعلومات) More info، ثم انقر فوق زر (Clear) لحذفها.

2- إمكانية استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت

إذا كنت تخطط للذهاب في رحلة وقد تفقد الاتصال بالإنترنت، يمكنك تنزيل خريطة للموقع الذي ترغب في الذهاب إليه وحفظها في تطبيق خرائط غوغل لتتمكن من الاستعانة بها لمعرفة اتجاهات الطرق بدون اتصال بالإنترنت.

ولتنزيل الخرائط وحفظها في تطبيق خرائط جوجل اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق خرائط جوجل في هاتف أندرويد أو آيفون.

- انقر فوق صورة حسابك الظاهرة في الزاوية اليُمنى العُلوية.

- انقر فوق خيار (Offline maps)، سيظهر لك أي خرائط نزلتها سابقًا، وستلاحظ وجود خيار (اختر خريطة خاصة بك) Select Your Own Map، انقر فوق هذا الخيار، وحدد الخريطة التي ترغب في حفظها.

- بعد الانتهاء من تحديد الخريطة، انقر فوق زر (تنزيل) Download وستُحفظ الخريطة في قسم (Offline maps) ويمكن استخدامها في أي وقت بدون إنترنت.

3- قياس المسافات بين المواقع

إذا كنت ترغب في معرفة المسافة بين موقعين، يمكن لخرائط غوغل مساعدتك في ذلك، إذ يمكنك بسهولة قياس المسافة بين أي نقطتين في خريطة العالم. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- إذا كنت تستخدم حاسوبًا، افتح موقع خرائط جوجل، ثم حدد الموقع الأول وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه.

- انقر فوق خيار (قياس المسافة) Measure distance.

- حدد الموقع الثاني الذي تريد معرفة المسافة بينه وبين الموقع الأول الذي حددته سابقًا، وستظهر لك المسافة بينهما.

- إذا كنت تستخدم تطبيق خرائط جوجل في هاتفك، انقر فوق نقطة معينة في الخريطة لإضافة علامة فوقها.

- انقر فوق العلامة، ثم اختر (قياس المسافة) Measure distance من القائمة التي ستظهر لك.

- حدد الموقع الثاني لمعرفة المسافة بينه وبين الموقع الأول.

تساعد هذه الميزة في التخطيط للرحلات والسفر، على سبيل المثال: إذا كنت تخطط لرحلة في مدينة روما، وترغب في زيارة أماكن متعددة في اليوم نفسه لكن بعض الأشخاص في مجموعتك لا يمكنهم المشي لمسافات طويلة، يمكنك استخدام هذه الأداة لمعرفة كون المسافة من موقعك الحالي إلى تلك المنطقة يمكن أن تقطعها أنت ومجموعتك سيرًا على الأقدام أم أنك بحاجة إلى الاعتماد على وسائل النقل العام للذهاب إلى تلك المنطقة.

4- ميزة الخرائط الخاصة

في المرة القادمة التي تخطط فيها لرحلة مع أصدقائك، يمكنك استخدام ميزة (الخرائط الخاصة) Custom maps في خرائط جوجل لتسهيل تحديد الوجهات التي ترغب في زيارتها ومشاركتها مع أصدقائك.

تتيح لك هذه الميزة وضع علامات فوق وجهات مختلفة، وتجميع العلامات معًا، ومشاركة خريطتك الخاصة التي تتضمن تلك الوجهات مع الآخرين حتى يتمكنوا من إضافة وجهات أخرى إليها، ومعرفة مسار الرحلة.

للعثور على هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

- افتح خرائط جوجل في حاسوبك، وانقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الزاوية اليُسرى العُلوية.

- انقر فوق خيار (Your places)، ثم انقر فوق زر (خرائط) Maps الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.

- انقر فوق خيار (إنشاء خريطة) Create Map

5- ميزة Live View لاستكشاف المدينة باستخدام خرائط جوجل:

عندما تتبع اتجاهات المشي في خرائط غوغل أثناء تجوالك في مدينة معينة لا تعرف عنها كثيرًا، يمكنك تفعيل ميزة Live View، التي تعمل بتقنية الواقع المعزز AR لعرض معلومات عن الأماكن التي تمر بها.

يمكنك الاستفادة من هذه الميزة للعثور على المعالم المشهورة في تلك المدينة، والمتاجر والمقاهي والمطاعم الموجودة في طريقك أثناء السير، بالإضافة إلى تفاصيل حول أوقات العمل في المحال التجارية ومراجعات العملاء، وأماكن وجود أجهزة الصراف الآلي وغيرها.