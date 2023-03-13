شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تعتزم حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم المملكة المتحدة حظر تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومات الغربية أصبحت أكثر قلقا بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق تيك توك، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم بايت دانس ليمتد.

وكان الكونجرس الأمريكي قد حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظيفها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري.