شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك البحث داك داك جو يضيف خاصية لاستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محرك البحث على الإنترنت "داك داك جو" الذي يركز على حماية الخصوصية خاصية اختيارية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي باسم داك أسيست، حيث يمكن لمستخدمي تطبيقات أو امتدادات تصفح داك داك جو الوصول إلى النسخة التجريبية للخاصية الجديدة مجانا حاليا حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن داك آسيست ليست خدمة محادثة آلية مثل شات جي.بي.تي وبينج أيه.آي من مايكروسوفت، وبدلا من ذلك فإنها تمثل إضافة إلى خدمة إنستانت آنسرز (إجابات فورية) الموجودة في محرك البحث حاليا.

وفي حين تتيح خاصية "إنستانت أنسرز" مصادر مختلفة عبر الإنترنت لتقديم إجابات سريعة على سؤال المستخدم دون الحاجة إلى النقر على أي من الروابط التي تظهر في نتائج البحث، ولكن خاصية داك أسيست يمكن أن تساعد من خلال تقليص نتائج البحث بشكل أكثر دقة.

وعند وضع السؤال في مربع البحث على المحرك داك داك جو تقوم خاصية داك أسيست بمسح موقع ويكيبيديا والموسوعة البريطانية بريتانيكا لتقديم الإجابة، وتستخدم الخاصية تكنولوجيا طورتها شركتي أوبن أيه.آي المطورة لمنصة المحادثة بالذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، وأنزرأوبيك لتلخيص الإجابة وجعلها أكثر حوارية، وعندما تجيب داك أسيست، على السؤال، فإنها تربطه أيضا بالموضوعات الموجودة على ويكيبيديا وبريتانيكا.

ويقول جابريل فاينبرج مؤسس داك داك جو إن أفضل طريقة لاستخدام داك أسيستحاليا هي طرح أسئلة تحتاج إلى إجابات مباشرة. وهذا يعني أن داك أسيست تستطيع الإجابة على أسئلة مثل "ما هي عاصمة نيجيريا" بدلا من الأسئلة التقديرية مثل "ما هي أفضل نسخة من لعبة ليجند أوف زيلدا".

وأضاف فاينبرج أن طرح عبارة البحث في صورة سؤال يزيد احتمالات الحصول على إجابة دقيقة، محذرا من أن داك أسيست لا تقدم دائما إجابات صحيحة، لكنها تحاول الإجابة على الأسئلة المعقدة بطريقة صحيحة أيضا.