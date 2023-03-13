شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك البحث داك داك جو يضيف خاصية لاستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن داك آسيست ليست خدمة محادثة آلية مثل شات جي.بي.تي وبينج أيه.آي من مايكروسوفت، وبدلا من ذلك فإنها تمثل إضافة إلى خدمة إنستانت آنسرز (إجابات فورية) الموجودة في محرك البحث حاليا.
وفي حين تتيح خاصية "إنستانت أنسرز" مصادر مختلفة عبر الإنترنت لتقديم إجابات سريعة على سؤال المستخدم دون الحاجة إلى النقر على أي من الروابط التي تظهر في نتائج البحث، ولكن خاصية داك أسيست يمكن أن تساعد من خلال تقليص نتائج البحث بشكل أكثر دقة.
ويقول جابريل فاينبرج مؤسس داك داك جو إن أفضل طريقة لاستخدام داك أسيستحاليا هي طرح أسئلة تحتاج إلى إجابات مباشرة. وهذا يعني أن داك أسيست تستطيع الإجابة على أسئلة مثل "ما هي عاصمة نيجيريا" بدلا من الأسئلة التقديرية مثل "ما هي أفضل نسخة من لعبة ليجند أوف زيلدا".
وأضاف فاينبرج أن طرح عبارة البحث في صورة سؤال يزيد احتمالات الحصول على إجابة دقيقة، محذرا من أن داك أسيست لا تقدم دائما إجابات صحيحة، لكنها تحاول الإجابة على الأسئلة المعقدة بطريقة صحيحة أيضا.