شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صور مبكرة من مسح المجرة التى أجراها جيمس ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد الأهداف الرئيسية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مراقبة بعض أقدم المجرات فى الكون، وللقيام بذلك يجب أن يكون قادر على رؤية الأشياء البعيدة للغاية.

لكن النظر إلى مجرة ​​معينة قديمة جدًا بالتفصيل لا يمثل سوى نصف المشكلة.

لفهم المراحل الأولى للكون حقًا، يحتاج علماء الفلك أيضًا إلى معرفة كيفية توزيع هذه المجرات القديمة جدًا حتى يتمكنوا من فهم بنية الكون واسعة النطاق.

هذا هو الهدف من برنامج COSMOS-Web، الذي يستخدم جيمس ويب لمسح منطقة واسعة من السماء والبحث عن هذه المجرات القديمة النادرة.

ويهدف إلى دراسة ما يصل إلى مليون مجرة ​​خلال أكثر من 255 ساعة من وقت المراقبة، وذلك باستخدام كل من كاميرا ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وكاميرا جهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) وفقا لـ Digitartlends.

بينما لا يزال هناك الكثير من الملاحظات التي يجب القيام بها، شارك الباحثون في برنامج COSMOS-Web مؤخرًا بعض نتائجهم الأولى.

وقال الباحث الرئيسي جيهان كارتالتيبي من معهد روتشستر للتكنولوجيا، في بيان: "إنه أمر مثير للغاية الحصول على البيانات الأولى من التلسكوب الخاص بـ COSMOS-Web"، "كل شىء يعمل بشكل جميل، والبيانات أفضل مما توقعنا."

وتتضمن الصور الأولى أربع مجرات، تم اختيارها لأنها تمثل الأنواع المختلفة من المجرات التي سيجدها المسح، هناك مجرة ​​حلزونية ضيقة، مثل مجرتنا درب التبانة، ومجرة مماثلة تخضع لتشكيل نجمي قوى، هناك أيضًا مجرة ​​يبدو أنها اندمجت مؤخرًا، ومجرة واحدة ينحني ضوءها بسبب عدسة الجاذبية.

هذه مجرد شريحة صغيرة من المجرات التي حددها المسح حتى الآن.

وتُظهر الصورة الملاحظات التي تم التقاطها بين 5 و 6 يناير من هذا العام، مما يشير إلى مدى حجم وتفصيل المسح الكامل النهائي.

وتتكون هذه الفسيفساء من ست نقاط بواسطة التلسكوب، من إجمالي 77 نقطة سيتم إجراؤها في أبريل ومايو من هذا العام، مع 69 نقطة أخرى في ديسمبر 2023 ويناير 2024.

قالت المحققة الرئيسية كايتلين كيسي من جامعة تكساس في أوستن: "تحتوي هذه اللقطة الأولى من COSMOS-Web على حوالي 25000 مجرة ​​- وهو رقم مذهل أكبر حتى مما يوجد في حقل هابل فائق العمق"، "إنها واحدة من أكبر صور JWST التي تم التقاطها".

ومع ذلك فهي لا تمثل سوى 4% من البيانات التي سنحصل عليها من أجل الاستطلاع الكامل، عند الانتهاء سيكون هذا الحقل العميق كبيرًا بشكل مذهل وجميل".