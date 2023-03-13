شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Google Pixel 7a.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل مؤخرًا أن مؤتمر I / O 2023 سيعقد في 10 مايو، وسيعرض عملاق التكنولوجيا ابتكاراته المتعلقة بالبرمجيات في مؤتمر مطوري الشركة السنوي، وبصرف النظر عن هذا، من المتوقع أيضًا أن تعرض Google بعض أجهزتها القادمة في هذا الحدث، حيث يشاع أن الشركة ستعرض الهاتف الذكي القادم Pixel 7a، الهاتف الذكي Pixel Fold الذي طال انتظاره، وقد تشارك أيضًا تفاصيل أسعار جهاز Pixel Tablet الذي تم عرضه العام الماضي.

ومن المتوقع أن يطلق عملاق التكنولوجيا الهاتف الذكي Pixel 7a بعد بضعة أشهر بعد حدث I / O، ومع ذلك، تكشف أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول الهاتف الذكي متوسط المدى، وفقًا لتقرير صادر عن المنشور الفيتنامي Zing News (تم رصده بواسطة 9to5Google)، سيتضمن هاتف الميزانية التالي من Google ترقية ذاكرة الوصول العشوائي وبعض التغييرات الأساسية في التصميم.

Google Pixel 7a: تاريخ الإصدار المتوقع

للمقارنة ، أعلنت Google عن Pixel 6a في العام الماضي Google I / O الذي عقد في مايو 2022، ثم أطلقت الشركة الهاتف الذكي متوسط المدى في يوليو 2022، وقد تتبع Google جدولًا مشابهًا مع Pixel 7a لهذا العام، ومع ذلك، فقد ذكرت الشركة أي شيء رسمي يتعلق بإطلاق الهاتف الذكي.

Google Pixel 7a: التصميم والمواصفات المتوقعة

في وقت سابق، تم الكشف عن تصميم Pixel 7a من خلال العروض المسربة، ولكن، يقدم أحدث تقرير نظرة فاحصة على الهاتف الذكي من خلال عرض أجهزة Pixel 7a في صور مفصلة.

وفقًا للتقرير، تبدو اللوحة الخلفية للهاتف الذكي القادم مشابهة جدًا لطراز Vanilla Pixel 7، للمقارنة، كان لدى Pixel 6a وحدة كاميرا زجاجية كاملة، بينما من المتوقع أن يحتوي Pixel 7a على نفس شريط الكاميرا المحدث مثل سلسلة Pixel 7، ومع ذلك، يُقال إن اللوحة الأمامية للهاتف الذكي تحتوي على نفس الحواف السميكة التي شوهدت على هاتف العام الماضي.

يدعي التقرير أيضًا أن Pixel 7a من المحتمل أن يأتي بفتحة SIM واحدة، وشحن USB-C، ومقاومة للماء متعلقة بدرج بطاقة SIM. من المتوقع أن يحتوي الهاتف على سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت (يحتوي هاتف Pixel 6a على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي)، تقليديًا، تقدم Google خيار تخزين واحدًا فقط على أجهزتها من الفئة A.

يذكر التقرير أيضًا أن الهاتف الذكي قد يحتوي على شاشة 90 هرتز وإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، بصرف النظر عن هذا، يشاع أن الهاتف الذكي يأتي مدعومًا بشريحة Tensor G2 ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 5 واط.