نجم 10 أضعاف الشمس.. ظاهرة فلكية تشهدها مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية عملاقة تشهدها سماء مصر على مدار اليوم الاثنين وحتى يوم غد الثلاثاء.

وقال تادرس، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن اليوم الاثنين وغد الثلاثاء يشهدان اقتران القمر وقلب العقرب أنتاريس (قلب العقرب) وهو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأضاف أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة باتجاه الشرق بعد منتصف الليل يوم 13 مارس وحتى بزوغ فجر يوم 14 مارس إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية إلى أن جميع الظواهر ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.