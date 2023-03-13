شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تناقش طلب الميزانية الفيدرالية لعام 2024 خلال مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستناقش وكالة ناسا ميزانيتها المخصصة للسنة المالية 2024 خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (13 مارس)، وفقاً لموقع space.

كشف البيت الأبيض عن طلب الميزانية الفيدرالية لعام 2024 يوم الخميس (9 مارس)، وكشف أنه خصص 27.2 مليار دولار لناسا في السنة المالية المقبلة 1.8 مليار دولار أكثر مما حصلت عليه الوكالة لعام 2023.

الوثيقة التي صدرت يوم الخميس كانت "ميزانية ضئيلة"، ونظرة عامة تفتقر إلى العديد من التفاصيل الدقيقة، وستأتي هذه التفاصيل مع إصدار الميزانية الكامل، والذي من المتوقع أن يحدث اليوم الاثنين، وستناقشها وكالة ناسا في المؤتمر الصحفي.

وكشفت الميزانية الضئيلة عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول طلب الميزانية، على سبيل المثال، تخصص ميزانية ناسا المقترحة 8.1 مليار دولار لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر.

كما يمنح طلب الميزانية 949 مليون دولار لناسا لمشروع إعادة عينة المريخ، وهو تعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، هذا الجهد يجري بالفعل على قدم وساق، بفضل المركبة الجوالة المثابرة التي تصطاد الحياة وتجمع العينات التابعة لوكالة ناسا.

ومن المثير للاهتمام، أن طلب الميزانية "يدعم أيضًا مساهمة ناسا تجاه تعاون الولايات المتحدة مع مهمة المركبة الفضائية ExoMars التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي كانت في السابق مهمة تعاونية مع روسيا"، كما جاء في الوثيقة.

كان من المقرر إطلاق العربة الجوالة ExoMars، المسماة روزاليند فرانكلين، فوق صاروخ روسي والانطلاق على الكوكب الأحمر من مركبة هبوط روسية الصنع، ولكن التعاون انهار بعد أن غزت روسيا أوكرانيا العام الماضي، تاركة وكالة الفضاء الأوروبية للبحث عن شراكات جديدة، والميزانية الضئيلة لا تدخل في التفاصيل حول "مساهمة ناسا" في ExoMars، ربما سيتم الكشف عن ذلك مع إصدار طلب الميزانية الكاملة.

ناسا ليست مضمونة للحصول على 27.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، التي تبدأ في 1 أكتوبر من هذا العام: الكونجرس لديه سلطة المحفظة في واشنطن، لذلك يجب أن يوافق على ميزانية ليتم سنها.