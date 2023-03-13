شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكارات الجيل الخامس من "هواوي" تبهر رواد معرض MWC ببرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الشركة تعرض أحدث استخدامات الجيل الخامس

شهدت شبكة الجيل الخامس 5G، تطورًا ملحوظاً مستمرًا الفترة الماضية، وصل حجم المستفيدين منه إلى نحو مليار مستخدم حول العالم، وهو ما يدل على انتشار هذه الشبكة بصورة واسعة مقارنةً بالأجيال السابقة لها، وقد لعبت شركة "هواوي" دورًا مهمًا في تشييد شبكات الجيل الخامس في أبرز عشر مدن بين 40 مدينة في العالم مزودة بتقنيات الجيل الخامس، ويلاحظ أن أداء شبكات الجيل الخامس في هذه المدن أكدت وجود فارق شاسع لشبكات الجيل الخامس التي شيدتها هواوي مقارنة بشبكات الشركات الأخرى.

وخلال المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC الذي عقد مؤخراً بمدينة برشلونة عرضت شركة هواوي أحدث منتجاتها وحلولها التي تضع المستهلكين أمام أفضل تجارب استخدام الجيل الخامس، والاتصال عريض النطاق الفائق والذكي، والتحول الرقمي والذكي، وحل غرين 1-2-3 (Green 1-2-3) الشامل الذي يستهدف بناء الشبكات الخضراء بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، وغيره من الحلول التقنية المختلفة التي تؤكد التزام هواوي بالابتكار في عصر تقنيات الجيل الخامس والنصف، وضمان خلق قيمة أكبر لتلبية متطلبات العملاء، وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، قال المهندس عدنان بن حليمة، نائب الرئيس المسؤول عن العلاقات العامة بشركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، إن جناح الشركة بمعرض MWC 2023 ببرشلونة، قدم أحدث الحلول التكنولوجية لخدمات الاتصالات، وعلى رأسها شبكة الجيل الخامس 5G، والتي تشهد تطورًا مستمرًا خلال الفترة الماضية حتى وصل حجم المستفيدين منها مليار مستخدم حول العالم، مما يدل على انتشار هذه الشبكة بصورة واسعة مقارنةً بالأجيال السابقة لها، كما تعرض الشركة خدمات الجيل الخامس والنصف (5.5G) وهي التطور المتقدم للجيل الخامس.

ووفقاً لتقرير "5G City Benchmark" الصادر مؤخراً عن "أوكلا"، لعبت "هواوي" دورًا مهمًا في تشييد شبكات الجيل الخامس في أبرز عشر مدن بين 40 مدينة في العالم مزودة بتقنيات الجيل الخامس، مع ملاحظة أن أداء شبكات الجيل الخامس في هذه المدن العشر أكدت وجود فارق شاسع لشبكات الجيل الخامس التي شيدتها هواوي مقارنة بشبكات الشركات الأخرى.

كما أوضح "بن حليمة"، أبرز استخدامات تقنيات شبكة الجيل الخامس، منها تمكين المستخدمين من نقل تفاصيل حياتهم سواء تحركاتهم أو مشاعرهم إلى شخصية افتراضية مجسدة "أفاتار" في العالم الافتراضي "ميتافيرس" من خلال كاميرا بتقنية HD ترصد حياتهم طوال اليوم، وتنقلها للأفاتار عبر سرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجا بت في الثانية، ويمكن استخدام هذه التقنية الجديدة في مجالات التسوق الإلكتروني، والتواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية.

وتابع بن حليمة، انه يمكن استخدام شبكة الجيل الخامس لتمكين المستخدمين من التحكم لحظيًا في الآلات للقيام بمهام في أماكن من الصعب التواجد فيها، وتم استخدام هذه التقنية في دولة جنوب أفريقيا عبر إتاحة العمال التحكم في الآلات عن بعد للقيام بدورها في الأماكن الصعبة، لتوفير مناخ عمل أفضل للعمال، كما يمكن كذلك استخدام 5G في إدارة الموانئ البحرية والتحكم في تفريغ وتحميل السفن بالحاويات "الكونتنير"، مما يرفع كفاءة الموانئ مرتين أو ثلاثة مقارنةً بالموجود حاليًا، مما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد لأن الموانئ تعد أحد أهم المصادر الاقتصادية للدول.

كما تعمل هواوي على تقديم الابتكارات التقنية المتكاملة بين الحوسبة السحابية والشبكات لتعزيز تجربة المستخدم، كما أنها تسعى بشكل مستمر لتقديم الحلول المبتكرة التي تمكن المستخدمين من التحول الرقمي في مختلف القطاعات، من خلال قدرات الحوسبة والذكاء الفائقين الذي يمكنها من مسايرة التقنيات الذكية وتطوير التقنيات الرقمية، ومن أمثلة هذه الحلول "كلاود فابريك 3.0" و"إس دي وان" و"كلاود كامبوس 3.0" المبتكرة التي تستهدف دعم جهود رقمنة أعمال الشركات والمؤسسات المتنوعة.

وأشار بن حليمة ان جهود هواوي للتحول الرقمي وابتكار مزيد من الأدوات التكنولوجية قد امتدت إلى عالم التصوير، حيث كشفت الشركة عن تقرير "توجهات نظام التصوير XMAGE لعام 2023"، وهو أول تقرير تصدره الشركة منذ إطلاقها لنظام التصوير HUAWEI XMAGE في عام 2022؛ وهو علامة تجارية جديدة لصور الهاتف المحمول تحدد بوضوح استراتيجية هواوي للصور المُلتقطة باستخدام الهاتف المحمول، والتي تقوم على 3 ركائز هي: الابتكار التكنولوجي، وتجربة المستهلك، واستكشاف الثقافة.

وتسهم التقنيات الحديثة، مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في تحفيز الرقمنة الصناعية وجذب فرص استراتيجية جديدة، وتحتاج المؤسسات إلى المزيد من محافظ العروض، فيما تحتاج شركات الاتصالات إلى تعزيز مفهوم "الاتصال المعزز"، لذلك انضمت هواوي إلى مشروع CAMARA بقيادة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، الذي تهدف من خلاله إلى مساعدة شركات الاتصالات على تحويل الشبكات إلى منصات لتوفير الخدمة وتحقيق الربح من خلال تعزيز تجربة العملاء.

موضحاً أن الانتقال من استخدام تقنية الجيل الخامس إلى تقنية الجيل الخامس والنصف هو المفتاح الرئيسي لتلبية هذه المتطلبات المتنامية، مؤكداً استعداد هواوي التام للعمل مع شركائها لتقديم تجربة 10 جيجابت في الثانية في كل مكان بالاعتماد على التقنيات اللاسلكية والبصرية وتقنيات بروتوكول الإنترنت المبتكرة؛ والتعاون بين المركبات والطرق ومراقبة البيئة من أجل دمج تقنيات الاستشعار عن بعد مع الاتصالات؛ وبناء نظام موحد لمؤشرات كفاءة الطاقة من أجل دفع عجلة التنمية الخضراء للقطاع.

جدير بالذكر ان المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة يتضمن هذا العام مجموعة من الفعاليات، منها المناظرات والندوات والمعارض والاجتماعات الوزارية، بالإضافة إلى فعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة. وتركز فعاليات المؤتمر على أحدث الموضوعات المتعلقة بشبكات الهاتف المحمول، ومجال التكنولوجيا المالية، وأهم التقنيات للنهوض بالصناعة.