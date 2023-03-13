شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النجم الأمريكي لخطوط الرحلات البحرية الأمريكية Elon Musk يضيف خدمة WiFi على متن سفنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت شركات الرحلات البحرية الخمس الكبرى في بيان لها إن شبكة Starlink الخاصة بشركة Elon Musk ستطرح على متن سفنها هذا العام من أجل خدمة WiFi للضيوف، بحسب ما نشره businessinsider

وتقوم خمس سفن رحلات بحرية كبيرة بتثبيت الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـElon Musk ،Starlink ، على متن سفنهم.

من المتوقع أن يحصل الضيوف في Royal Caribbean و Carnival Cruises على دخول Starlink هذا العام.

تقدم SpaceX خدمةStarlink Maritime ، وهي خدمة إنترنت للقوارب تكلف 5000 دولار شهريًا.

Starlink ، الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ SpaceX ، متاح للمنازل والشركات و RVs والقوارب. بدأت خمس سفن للرحلات البحرية في تقديم خدمة واي فاي أكثر موثوقية لضيوفها أثناء تواجدهم في البحر.

تبلغ تكلفة Starlink Maritime 5000 دولار شهريًا ، بالإضافة إلى رسوم قدرها 5000 دولار لمرة واحدة للمجموعة ، وتوفر تنزيلًا 350 ميجابت في الثانية. تم إطلاق الخدمة في يوليو من العام الماضي، وأعلنت شركة Carnival Corporation في يناير أنها وافقت على تثبيت Starlink عبر أسطولها العالمي.

وقالت كرنفال في بيان إنها بدأت في طرح ستارلينك على متن سفن كرنفال كروز لاين و AIDA Cruises في ديسمبر من العام الماضي، وإن Starlink ستوفر إنترنت أسرع وأكثر موثوقية على سفنه،واضافة الشركة American Cruise Lines في بيانها الصحفي إن Starlink سيكون مجانيًا للضيوف في جميع الرحلات البحرية في عام 2023، وأن خدمة الإنترنت ستوفر الاتصال ،وسرعات تحميل أسرع، في كل مكان تقريبًا تبحر فيه .