شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. ناسا تطلق مهمة للغلاف المغناطيسى متعددة النطاقات فى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا أربعة أقمار صناعية في مهمة لدراسة ظاهرة غريبة في المجال المغناطيسي للأرض تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي في 12 مارس 2015 .

عندما تتعرض الأرض للقصف بالبلازما القادمة من الشمس، يمكن لخطوط المجال المغناطيسي لكوكبنا أن تتفكك وتعيد الاتصال، ويطلق هذا دفعات ضخمة من الطاقة في البيئة المغناطيسية للأرض ويمكن أن يوجه الجسيمات المشحونة إلى الغلاف الجوي، مما يخلق شفقًا جميلًا، ولكن بالضبط كيف ولماذا يحدث إعادة الاتصال المغناطيسي هو نوع من الغموض، وفقاص لموقع space.

لمعرفة ما يحدث بالضبط، أطلقت ناسا مهمة Magnetospheric Multiscale Mission، تحلق المركبات الفضائية الأربع المتطابقة للبعثة في شكل هرمي يسمى تشكيل رباعي السطوح، والذي يسمح للبعثة بمراقبة أحداث إعادة الاتصال هذه في ثلاثة أبعاد، وبعد عام واحد من إطلاق المهمة، قامت بأول كشف مباشر لإعادة الاتصال المغناطيسي.