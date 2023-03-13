شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مئات الشركات الناشئة ستواجه أزمة نقدية بسبب انهيار SVB.. لماذا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه المئات من الشركات الناشئة أزمة نقدية ضخمة إذا استمر البحث عن مشتر لبنك SVB الاثنين حسبما نقلت CNBC.

وسيطرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) على SVB الجمعة 10 مارس، بعد أن أغلقتها الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا الأميركية عندما فشل في زيادة رأس المال بنحو 2.3 مليار دولار ما تسبب في انهيار أسهمها.

وترك ذلك مئات الشركات الناشئة التي أودعت أموالها لدى البنك في حالة اضطراب، حيث تحاول مواصلة العمل مع تجميد ودائعهم.

وفي تغريدة على Twitter، قال المؤسس نيكيتا بيير: "إن عدد الشركات في مرحلة النمو التي كانت لديها أموال في SVB هائل، جعل رواتب الموظفين في خطر".

فيما قال أليكس ميشكين الرئيس التنفيذي لشركة Flow Health لـ Insider: "ليس لدينا أي طريقة فعلية لدفع رواتب الموظفين في الوقت الحالي".

ومن المرجح أن تكون الآثار المتتالية لانهيار SVB واسعة النطاق. وفقًا لموقعه على الإنترنت، دعم البنك ما يقرب من نصف الشركات الناشئة المدعومة في الولايات المتحدة بنهاية ديسمبر.

من المرجح أن يقوم المشترون المحتملون للبنك بدراسة الحسابات الموجودة لدى SVB أثناء تفكيرهم في الشراء، وتم اقتراح البنوك الكبرى مثل Goldman Sachs و JPMorgan بالإضافة إلى المقرضين الإقليميين بما في ذلك Citizens Bank كمنقذين محتملين لـ SVB.