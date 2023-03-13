شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم "الفرعون الصغير" 40 ألف دولار بسب خسارته شكوى ضد YouTube والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدفع YouTuber 40 ألف دولار بسب خسارته فى قضية رفعها ضد YouTube كرسوم محاماة لدعوى اسمها "الرقابة العكسية السخيفة"، هذا ما نشر على موقع arstechnica

قال القاضي إن شكوى مارشال دانيلز "الفرعون الصغير" لم يكن لها أي فرصة للفوز، حيث حاول مارشال دانيلز، أحد مستخدمي YouTube - الذي نشر مقاطع فيديو ذات ميول يمينية متطرفة تحت اسم "الفرعون الصغير" منذ عام 2015 – كان يجادل بأن YouTube انتهك حقوقه في التعديل الأول عن طريق إزالة مقطعي فيديو يناقشان جورج فلويد، وCOVID-19، بعد سنوات، أصبح دانيلز الآن مدينًا لـ YouTube بما يقرب من 40 ألف دولار من أتعاب المحاماة، لرفع دعوى قضائية، تافهة ضد مالك YouTube Alphabet، Inc.

وفي حيثيات دفاعه، لم يجادل دانيلز أبدًا في أن الرسوم التى كان يسعى للحصول عليها مبالغ فيها، أو يمكن أن تكون مرهقة، في اتخاذ هذا القرار النادر لصالح المدعى عليه Alphabet ، كان على DeMarchi أن يأخذ في الاعتبار الظروف المالية لدانيلز، وصف دانيلز نفسه في ملفاته أمام المحكمة بأنه "مستهلك فردي ناشئ" ، لكنه أخبر المحكمة أيضًا أنه حقق أكثر من 180 ألف دولار في العام السابق، لتقديم شكواه، حكم DeMarchi القاضى بأن الرسوم لن تكون عبئًا على دانيلز.

وفقًا لدانيلز، الذي قدم شكواه في عام 2020، فقد كان ضحية "الرقابة العكسية" على YouTube، والتي أضرت به من خلال شيطنة حسابه عن طريق إزالة مقاطع الفيديو، التي تحمل عناوين "Fauci Silenced Dr. Judy Mikovits" من تحذير "الجمهور الأمريكي" و "جورج فلويد"، "وأعمال شغب ""ومجهول يتعرضون"." زعم دانيلز أن مقاطع الفيديو تمت إزالتها ليس لانتهاكها، ولكن إرشادات لمجتمع YouTube ضد التحرش أو التسلط عبر الإنترنت، ولكن "بأمر من أعضاء الكونجرس"، في شكواه التي تم رفضها مرارًا وتكرارًا.

قال دانيلز إن أعضاء الكونغرس نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) وآدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، أجبروا YouTube على إزالة مقاطع الفيديو، من خلال الإدلاء ببيانات تشير إلى أن القسم 230 لا يغطي المنصات، التي تم العثور عليها، تدفع بالمعلومات المضللة، وتكتب رسائل إلى المسؤولين التنفيذيين في Google ، بشأن إنفاذهم للسياسات التي تحظر التضليل بشأن COVID-19.

ادعى دانيلز أنه كان يطور "نظرية قانونية جديدة" من خلال مقاضاة Alphabet ، لكن DeMarchi قال إن حجته فشلت جزئيًا، لأنها كانت تستند إلى قانون يحول على وجه التحديد دون مسؤولية الجهات الفاعلة الفيدرالية مثل بيلوسي وشيف.

كتب خبير قانون الإنترنت إريك جولدمان في مدونة أن حجج دانيلز في الدفاع عن "محتوى MAGA-ish" كانت "مضللة"، وصفت جولدمان أمر DeMarchi بأنه "طريقة مهذبة للقاضي، ليقول" ليس قريبًا "و" لا أصدق أنك جربت هذا "، لم يستجب محامو دانيلز ولا Google على الفور لطلب آرس للتعليق.