شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Signature ثالث بنك أمريكى للتشفير يخسر فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إغلاق بنك Signature من قبل المنظمين، وهو ثالث بنك أمريكي يخسر في أسبوع حيث اختفى بنك تشفير كبير آخر، وأشارت وزارة الخزانة ومؤسسة التأمين الاحتياطي الفيدرالي FDIC إلى أن هناك "مخاطر نظامية" في Signature، هذا ما تم نشره على موقع theverge

وصرحت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي FDIC بأنه سيتمكن المودعون في Silicon Valley Bank من الوصول إلى جميع أموالهم، حيث تم إغلاق Signature Bank ، أحد أكبر وجهتين في الولايات المتحدة لشركات التشفير، من قبل المنظمين في نيويورك. وقالت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في بيان مشترك: "سيصبح جميع المودعين في هذه المؤسسة كاملين".

وهذا هو ثالث بنك كبير ينهار في غضون أسبوع، ويشعر المستثمرون بالفزع، يبدو أن الإعلان المشترك عن حماية المودعين فوق مبلغ 250 ألف دولار الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) يهدف إلى طمأنة عملاء البنوك بأن أموالهم لن يتم تجميدها، كان لدى Signature 88.59 مليار دولار من الودائع اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وقد استحوذت إدارة الخدمات المالية في نيويورك على البنك.

كان Signature واحدًا من بنكين، تم استخدامهما على نطاق واسع في العملات المشفرة، مثل Silvergate ، التي انهارت في الثامن من مارس ، كان لدى Signature شبكة تسمح لشركات التشفير بتحويل الدولارات في الوقت الفعلي، ومع اختفاء بنكي التشفير، قد يكون من الصعب العودة إلى الدولار.

وقالت الشركة على تويتر إن منصة Coinbase لتبادل العملات المشفرة لديها 240 مليون دولار نقدًا في Signature ، ولكن بسبب التعليق على أموال التوقيع، ستستخدم Coinbase شركاء مصرفيين آخرين لمعاملات العملاء، بالإضافة إلى ذلك، قال إعلان الاحتياطي الفيدرالي أن المودعين في Silicon Valley Bank سيصبحون كاملين أيضًا، هذه أخبار جيدة للعملات المشفرة - حيث احتفظ مزود العملة المستقرة Circle بـ 3.3 مليار دولار من احتياطياته هناك، حيث تدير شركة Circle USDC ، وهو رمز مميز يُقصد به دائمًا أن يكون بقيمة 1 دولار - وجزء مهم من مدفوعات التشفير، وتتأثر الدائرة بإغلاق التوقيع أيضًا، قال الرئيس التنفيذي جيريمي ألاير في تغريدة له إن الشركة ستستخدم BNY Mellon بدلاً من ذلك.

وفي بيان ثانى أيضًا، قال المنظمون إن المودعين في Silicon Valley Bank ، وهو بنك غير مشفر فشل في 10 مارس بعد تشغيل مصرفي، وإنهم سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم غير المؤمنة يوم الاثنين، وأشار البيان إلى أنه في كلتا الحالتين لن يتم دفع أي خسائر من الضرائب.