«تكتب له النص فيحوله إلى فيديو!».. تحديث جديد ومثير لـ ChatGPT

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "ميكروسوفت"، عن نسخة جديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعمل به تطبيق ChatGPT، سيتم إطلاقها هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن النسخة الجديدة يمكنها "تحويل النص إلى فيديو ووسائط أخرى"، وذلك في تقدم لافت ومثير لعمل الذكاء الاصطناعي الذي بات يدخل في العديد من المجالات.

وذكرت الصحيفة أن نموذج GPT-4 تحديث أكثر قوة وتنوعاً لـGPT3.5، نموذج اللغة الضخم المستخدم في ChatGPT، الذي أثار ضجة هائلة بسبب قدرته على الكتابة في قوالب كثيرة بناءً على أوامر نصية.

ومنذ إطلاقه في نهاية نوفمبر 2022، يستخدم ChatGPT أكثر من 100 مليون شخص بانتظام، ما يجعله التطبيق الأسرع نمواً في تاريخ التكنولوجيا.

ويم الجمعة الماضي، صرح أندرياس براون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميكروسوفت في ألمانيا، بأن "العالم عليه أن يستعد الآن لتغيير كبير آخر".

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة اليوم، قال براون: "قررنا إطلاق GPT-4 الأسبوع المقبل، وسيطرح نماذج متعددة الوسائط تقدم إمكانيات مختلفة تماماً مثل مقاطع الفيديو".

وتُعد شركة "ميكروسوفت" هي أكبر مستثمر في شركة OpenAI التي طورت برنامج ChatGPT، ودمجته في محرك بحثها Bing.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه لو كان GPT4 "متعدد الوسائط"، فهذا سيمكّنه من إنشاء صور وأصوات ومقاطع فيديو من أوامر نصية بسيطة.

وأضافت: "ليس معروفاً بأي شكل سيصدر نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد، أي هل سيكون خاصية مستقلة بذاتها أم مدمجاً في أحد منتجات ميكروسوفت".

وكانت شركة OpenAI قد طورت أداة الذكاء الاصطناعي DALL-E التي تولد صوراً من نص، وأداة Jukebox التي تولد موسيقى من أوامر نصية.

كما طورت شركة ميتا نماذج تحول النص إلى فيديو (Make-A-Video)، وكذلك فعلت غوغل من خلال (Imagen)، ولكنها لم تصدر في شكل منتجات، لكن إضافة خاصية مقاطع الفيديو وحتى الصوت في منتج واحد من برامج الذكاء الاصطناعي سيزيد من الضجة المحيطة بـ"الذكاء الاصطناعي التوليدي".