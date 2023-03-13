خلال الـ 24 ساعة الماضية.. سوريا تسجل 39 هزة أرضية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أنه تم تسجيل 39 هزة أرضية ارتدادية خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين.

وقال المركز، في بيان له نقلته وسائل إعلامية، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غربي اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجات على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة.

وأضاف أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء اسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي مابين 2.1 و4.8 درجات.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية تعرضت لعدة هزات أرضية صباحا، وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر.