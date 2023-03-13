شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا..إطلاق صاروخ "بروتون-إم" يحمل قمرا صناعيا لإعادة الإرسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح إطلاق صاروخ من طراز "بروتون-إم" بوحدة تعجيل "بريز- إم" على متنه قمر صناعي لإعادة الإرسال، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان المؤسسة "أطلق اليوم في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي صاروخ النقل "بروتون-إم" بوحدة التعجيل "بريز-إم" وعلى متنه القمر الصناعي Luch-5X لاعادة الإرسال، كانت عملية الإطلاق ناجحة وانفصلت وحدة التعجيل عن المرحلة الثالثة للصاروخ وانطلقت بالقمر الصناعي إلى مداره المقرر".

ووفقا للوثائق التي بحوزة وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، سيصل القمر الصناعي "Luch-5X" إلى مداره المقرر في الساعة 11.15 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية لإعادة الإرسال تتألف من أقمار "Luch-5A" و "B" و "V" توفر هذه الأجهزة تبادل المعلومات مع المواقع الثابتة والمتحركة على الأرض وفي الجو وفي الفضاء الخارجي.