شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 9% لتصل إلى 22.245 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الاثنين 13 مارس، أرباحا بنسبة 9%، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين إلى مستوى 22245 دولارًا بعد أن انخفضت إلى 19978 دولارًا في 10 مارس على خلفية إغلاق بنك سيلفرجيت الأسبوع الماضي، وأظهرت أقدم وأغلى عملة مشفرة علامات على الانتعاش في البورصات الوطنية والدولية.

وغالبًا ما تحدد حركة سوق البيتكوين مسار إيثر، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد بيتكوين، حيث ارتفعت ETH بنسبة 8.24 % اليوم الإثنين لتتداول عند 1589 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360، في اليومين الماضيين، تمكنت ETH من الحصول على 175 دولارًا.

قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Mudrex لـ Gadgets 360، "ارتفعت معظم العملات المشفرة في الـ 24 ساعة الماضية بعد تقرير عن تخطيط الحكومة الأمريكية لحماية جميع المودعين في بنك وادي السيليكون (SVB)، حيث انهار البنك الأسبوع الماضي بعد شطب مصرف قيمته 42 مليار دولار، ويمكن أن يعزى تراجع هذا البنك إلى إغلاق سيلفرغيت، موضحًا السبب وراء عودة السوق إلى الظهور، قال إن الأخبار الصادرة عن المنظمين الفيدراليين التي تقول إن جميع المودعين في SVB سيكونون قادرين على الوصول إلى جميع الأموال، مما أراح المستثمرين والتجار إلى حد كبير.

وارتفع تقييم سوق العملات الرقمية العالمية بنسبة 7.84٪ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغت القيمة السوقية 930 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة الأسبوع الماضي، حاليًا 1.03 تريليون دولار.