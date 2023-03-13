شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تتصدر سوق الساعات الذكية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن قرار جوجل بإطلاق ساعة ذكية Pixel قد أتى بثماره، فوفقًا لتقرير صادر عن Canalys، حصلت جوجل على المركز الثاني في سوق الساعات الذكية العالمية في الربع السابق، ومن خلال القيام بذلك، تغلبت جوجل على Samsung، التي تراجعت إلى المركز الثالث، بينما تواصل أبل القيادة والسيطرة على السوق في جميع أنحاء العالم، وشهدت Pixel Watch الكثير من المشترين، وعلى الرغم من انخفاض شحنات Fitbit ، احتلت جوجل المركز الثاني.

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وفقًا لـ Canalys ، كان الربع الرابع "صعبًا" بالنسبة لسوق الأجهزة القابلة للارتداء حيث انخفضت الشحنات بنسبة 18٪ وسجلت 50 مليون وحدة، وأشار تقرير كاناليس إلى أن "هذا يمثل أول انخفاض مزدوج الرقم للسوق في ربع سنوي قوي في الربع الرابع".

انخفضت فئة الساعات الذكية بحد ذاتها بنسبة 17٪ في الربع، وانخفضت شحنات أبل بنسبة 17٪ لكنها ظلت رائدة السوق بحصة سوقية تبلغ 27.5٪. ساعدت Pixel Watch من جوجل في الصعود إلى المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 8٪.

و من المتوقع أن ينمو سوق الساعات الذكية في عام 2023 ولكن ليس بشكل كبير، وقالت سينثيا تشين، محللة كاناليس: "من المتوقع أن ينمو سوق السوار القابل للارتداء بنسبة متواضعة تبلغ 2٪ في عام 2023"، "بينما نتوقع استمرار انخفاض العصابات الأساسية، ستنمو الساعات الأساسية والساعات الذكية، لكن النمو سيكون محدودًا إلى أقل من 10٪، ويظل البائعون يقظين وسيشددون على الجودة بدلاً من الكمية نظرًا لبعض الانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي ".