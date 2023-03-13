شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تتصدر سوق الساعات الذكية العالمية والان مع تفاصيل الخبر
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وفقًا لـ Canalys ، كان الربع الرابع "صعبًا" بالنسبة لسوق الأجهزة القابلة للارتداء حيث انخفضت الشحنات بنسبة 18٪ وسجلت 50 مليون وحدة، وأشار تقرير كاناليس إلى أن "هذا يمثل أول انخفاض مزدوج الرقم للسوق في ربع سنوي قوي في الربع الرابع".
انخفضت فئة الساعات الذكية بحد ذاتها بنسبة 17٪ في الربع، وانخفضت شحنات أبل بنسبة 17٪ لكنها ظلت رائدة السوق بحصة سوقية تبلغ 27.5٪. ساعدت Pixel Watch من جوجل في الصعود إلى المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 8٪.
و من المتوقع أن ينمو سوق الساعات الذكية في عام 2023 ولكن ليس بشكل كبير، وقالت سينثيا تشين، محللة كاناليس: "من المتوقع أن ينمو سوق السوار القابل للارتداء بنسبة متواضعة تبلغ 2٪ في عام 2023"، "بينما نتوقع استمرار انخفاض العصابات الأساسية، ستنمو الساعات الأساسية والساعات الذكية، لكن النمو سيكون محدودًا إلى أقل من 10٪، ويظل البائعون يقظين وسيشددون على الجودة بدلاً من الكمية نظرًا لبعض الانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي ".