شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واقيات شاشة جديدة لـiPad تجعل الكتابة على الزجاج أشبه بالكتابة على الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تدوين الملاحظات أو الرسم على iPad بشكل أجمل باستخدام النوع المناسب من واقي الشاشة حيث يجعل تركيبة pple's iPad و Pencil حلاً ممتازًا لتدوين الملاحظات أو الرسم الرقمي، ولكن على الرغم من أن كتابة الملاحظات ، أو إنشاء أعمال فنية على iPad تتمتع بالكثير من المزايا مقارنة باستخدام الورق والقلم التناظري، إلا أن الإحساس الفعلي بالكتابة باستخدام قلم ذي رأس بلاستيكي على الزجاج الأملس لجهاز iPad ليس رائعًا، يمكن أن يكون البلاستيك الصلب للقلم الذي يصطدم بالزجاج الصلب لجهاز iPad مزعجًا وزلقًا وغير سارٍ في الاستخدام إذا كنت معتادًا على الكتابة على الورق، ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون الأمر على هذا النحو، حيث هناك صناعة منزلية صغيرة من واقيات الشاشة الورقية لأجهزة iPad ،التي تعالج هذه المشكلة مباشرة هذا ما نشره موقع theverge

واذا كنت شخصا تقوم بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد على iPad كل يوم ،فننصحك بهذه الأنواع من واقيات الشاشة غير اللامعة حيث لها غرض مختلف عن واقي الشاشة البلاستيكي الشفاف النموذجي المصمم لمنع الخدوش على الشاشة، حيث تتميز بلمسات نهائية غير لامعة تنشر الضوء الخارج من الشاشة وتوفر نسيجًا أكثر خشونة للكتابة، وهذا له تأثير توفير مقاومة لطرف Apple

وهذا يجعل الكتابة على الزجاج أشبه بالكتابة على الورق، وتوفر مزيدًا من التحكم في ضرباتك، كما أنها تقلل من ضوضاء النقر على الزجاج التي تحصل عليها باستخدام Pencil على iPad. الكتابة، ومن خلال واقي الشاشة ليست أقل استجابة من دونها، ولا يزال بإمكانك التنقل في جهاز iPad بسهولة من خلال الضغطات العادية بالأصابع والضربات الشديدة، كما هو متوقع ان،يجعل جهاز iPad يبدو وكأنه ورقة، على الرغم من أنني لن أخبرك أنه هو نفسه تمامًا، على الرغم من وجود العديد من الخيارات خارج العلامة التجارية على المتجر التسوق الالكترونى بتكاليف أقل، ولكن يمكنك العثور على خيارات لكل iPad في السوق، بدءًا من طراز 9.7 بوصة الأساسي الذي تم إصداره قبل عامين وحتى أحدث وأكبر طرازات iPad Pro. عادةً ما يكلف واقي الشاشة غير اللامع أكثر من الواقي الأساسي الواضح، مع تشغيل إصدارات العلامة التجارية في أي مكان من 30 دولارًا إلى 45 دولارًا لكل منها.

هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب أن تكون على دراية بها عند استخدام واقي شاشة غير لامع. نظرًا لأن واقيات الشاشة هذه تنشر الضوء الخارج من الشاشة، فهناك تأثير على سطوع الشاشة وتشبع ألوانها، إذا كنت تستخدم جهاز iPad في الهواء الطلق أو كنت تستخدمه بشكل أساسي لمشاهدة الأفلام، فقد تكون هذه مشكلة بالنسبة لك..

وأيضا أولئك الذين يكتبون بيد ثقيلة أو يقومون بالكثير من الرسم على أجهزة iPad الخاصة بهم قد يتلفون رأس Apple Pencil بشكل أسرع باستخدام واقي شاشة غير لامع بسبب قوامه القاسي، (يبدو أن هذا هو الأسوأ عند إمالة القلم لتأثيرات التظليل.) من السهل استبدال رأس القلم الرصاص، ويمكنك الحصول على أربعة بدائل مقابل أقل من 20 دولارًا، لكنها كذلك

احتمال كبير لا تواجه مشكلة مع انخفاض السطوع والتباين الناجم عن واقي الشاشة غير اللامع وعندما أقوم بكتابة الملاحظات، يكون استخدامها أكثر راحة، ولديه تحكم أكبر، ويمكنك تقريبًا قراءة خط يدي الذي يخدش الزجاج، كما أنه يزيل الوهج عندما تقراء أو تشاهد الفيديو. فائدة أخيرة هي أن واقي الشاشة غير اللامع يبدو أنه يصد بصمات الأصابع وغيرها من الجروح بشكل أفضل من الشاشة الزجاجية العارية.

إذا كان كل ما تستخدمه من أجل جهاز iPad هو مشاهدة الفيديو وتسلية الأطفال الصغار، فربما لا تحتاج إلى إنفاق المال لشراء واقي شاشة غير لامع جيد، ولكن إذا كانت لديك أفكار لاستخدامه في تدوين الملاحظات أو الفن الرقمي، فهو أحد أفضل الملحقات التي يمكنك شراؤها - بمجرد أن يكون لديك قلم رصاص بالفعل، بالطبع، ويقطع جهاز iPad المزود بواقي شاشة غير لامع شوطًا طويلاً نحو توفير تجربة كتابة مماثلة لشيء مثل Remarkable بينما لا يزال قادرًا على القيام بجميع الأشياء الأخرى التي يعد iPad أمرًا رائعًا لها.