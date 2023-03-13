شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لتسريح مزيد من الموظفين خلال "الأشهر المقبلة".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك تستعد لتسريح مزيد من الموظفين "في جولات متعددة خلال الأشهر المقبلة"، مضيفًا أن الشركة ستلغي الوظائف التي ستكون تقريبًا بنفس حجم العام الماضي عندما خفضت الشركة القوة العاملة بمقدار 13٪.

ونقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التخفيضات الجديدة - التي من المتوقع الإعلان عن الموجة الأولى منها الأسبوع المقبل - من المرجح أن تؤثر بشدة على الوظائف غير الهندسية، كما زعمت أنه من المتوقع أيضًا أن تغلق Meta بعض المشاريع.

وفي حين أن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال لا يذكر رقمًا دقيقًا، يدعي تقرير Insider أن "التوقع الشائع داخل الشركة هو التخلي عن 10٪ تقريبًا ، أو حوالي 7500 شخص".





الاقسام التي قد يتم إغلاقها:ذكر تقرير وول ستريت جورنال أنه من بين المشاريع الأخرى، سيتم إغلاق تلك المرتبطة ببعض الأجهزة القابلة للارتداء التي كانت قيد العمل في Reality Labs ، وقسم Meta للأجهزة والميتافيرس، حسبما نُقل عن الأشخاص قولهم.

وقد يشير ذلك إلى أن Meta قد تتطلع إلى اتخاذ خطوة صغيرة إلى الوراء "من الجهود المبذولة لنشر منتجات الواقع الافتراضي والواقع المعزز حتى مع استمرار جهود البحث على المدى الطويل"، وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة Meta مؤخرًا في مؤتمر Morgan Stanley 2023 للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، إن الشركة "تواصل البحث في جميع أنحاء الشركة، عبر كل من Family of Apps و Reality Labs ، وتقييم ما إذا كنا ننشر مواردنا نحو أعلى فرص الرافعة المالية ".

وأضافت "لي": "سيؤدي ذلك إلى اتخاذنا بعض القرارات الصعبة لإنهاء المشروعات في بعض الأماكن ، وتحويل الموارد بعيدًا عن بعض الفرق".





تخفيضات وظائف ميتا السابقةفي العام الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عن إلغاء 13٪ أو ما يقرب من 11000 وظيفة، وقال إن عام 2023 سيكون "عام الكفاءة" في ميتا ، مضيفًا أن بعض المشاريع قد تغلق أيضًا، ويأتي تطوير عمليات التسريح الجديدة في ميتا بعد أسابيع من انتقاد آندي ستون، رئيس شركة Meta Communications ، لتقرير سابق لصحيفة The Washington Post ، قائلاً إن محتويات التقرير "متناقضة".