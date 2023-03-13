شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة: GM تدرس استخدام ChatGPT فى المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكشف شركة GM استخدامات ChatGPT كجزء من تعاونها الأوسع مع Microsoft، بحسب مسؤول تنفيذي في الشركة لرويترز، قال نائب رئيس GM سكوت ميلر في مقابلة الأسبوع الماضي: "إن ChatGPT سيدخل في كل شيء" حسبما نقلت CNBC.

وأضاف ميلر إنه يمكن استخدام روبوت الدردشة للوصول إلى معلومات حول كيفية استخدام ميزات السيارة الموجودة عادة في دليل المالك، أو وظائف خاصة بالبرنامج مثل رمز فتح باب المرآب وغيرها.

وقال متحدث باسم الشركة "هذا التحول لا يتعلق فقط بقدرة واحدة مثل تطور الأوامر الصوتية، ولكن يعني أن العملاء يمكن أن يتوقعوا أن تكون سياراتهم المستقبلية أكثر قدرة وحديثة بشكل عام بفضل التقنيات الناشئة".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت Microsoft عن استثمار بمليارات الدولارات في OpenAI مالكة ChatGPT وقالت إنها تهدف إلى إضافة تقنية روبوت الدردشة إلى جميع منتجاتها.

وتعمل Microsoft - مثل شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى - على تكثيف جهودها لتضمين المزيد من التكنولوجيا في المركبات، من أنظمة المعلومات والترفيه إلى القيادة الآلية إلى أنظمة التشغيل التي تتحكم في أداء البطارية والوظائف المتعددة الأخرى للمركبة.

ودخلت GM في عام 2021 في شراكة مع Microsoft لتسريع تسويق المركبات ذاتية القيادة.