شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FBI يحذر من سرقة العملات المشفرة عبر ألعاب "العب لتربح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الأمريكي يوم الخميس من أن مجرمي الإنترنت يستخدمون الآن مكافآت وهمية فيما يسمى بألعاب «العب لتربح» المتاحة على الهواتف المحمولة وعبر الإنترنت، وذلك بهدف سرقة ما قيمته الملايين من العملات المشفرة.

وأوضح FBI أن مجرمي الإنترنت يفعلون ذلك باستخدام تطبيقات الألعاب المنشأة بصورة خاصة وتَعِد بمكافآت مالية ضخمة تتناسب مباشرةً مع الاستثمارات للأهداف المحتملة التي أقاموا معها علاقة وثيقة سابقًا في محادثات طويلة عبر الإنترنت.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في إعلان الخدمة العامة الصادر عن مركز الشكاوى لجرائم الإنترنت IC3: "يتصل المجرمون بالضحايا عبر الإنترنت ويبنون علاقة مع الضحايا بمرور الوقت"، وفقاً لموقع aitnews.

وأضاف: «يُعرِّف المجرمون بعد ذلك الضحايا على لعبة على الإنترنت أو على الهاتف المحمول، حيث يُدّعى أن اللاعبين سيكسبون مكافآت بالعملة المشفرة مقابل بعض الأنشطة، مثل زراعة المحاصيل في مزرعة من الرسوم المتحركة».

ولتكون قادرةً على المشاركة في ألعاب المكافآت الكبيرة هذه، يُطلب من الضحايا شراء عملة مشفرة وإنشاء محفظة تشفير. ويخبرهم المحتالون أن المكافآت المزعومة أعلى كلما زادت الأموال التي تُخزنها الضحية في هذه المحفظة.

ويغري المجرمون الضحايا بعد ذلك بمكافآت وهمية لإغرائهم بإيداع المزيد والمزيد من الأموال، لكنهم سيستنزفون محافظهم بمجرد توقف الضحية عن الإيداع.

ولجعل الأمور أسوأ، يخبر المحتالون الضحايا أنه يمكنهم استرداد استثماراتهم من خلال دفع ضرائب أو رسوم إضافية، لكن كل هذا مجرد خدعة، مع ترك الضحايا خالي الوفاض، حتى بعد دفع هذه الرسوم الإضافية.

ويُنصح اللاعبون بالبقاء يقظين، وبالحذر من الرسائل غير المرغوب فيها أو الدعوات إلى الألعاب التي تَعِد بمكافآت مالية غير واقعية. وقد نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI النصائح التالية لمساعدة الأهداف المحتملة على الدفاع عن أنفسهم ضد مثل هذه الحيل:

إذا كنت ترغب في المشاركة في الألعاب القائمة على العملة المشفرة، فأنشئ محفظة فريدة. فقد يؤدي هذا إلى عزل مقتنياتك الأساسية من العملات المشفرة في حالة منحْتَ الجهات غير الشرعية عن غير قصد إمكانية الوصول إلى محفظة الألعاب الخاصة بك.

استخدم مستكشفًا لسلسلة الكتل تابعًا لجهة خارجية للتحقق بصورة مستقلة من أرصدة العناوين في محفظة الألعاب الخاصة بك.

استخدم على نحو دوري مدققًا لبدل العملات الرمزية تابعًا لجهة خارجية لمساعدتك في معرفة المواقع أو التطبيقات التي سمحْتَ لها دون قصد بالوصول إلى الأموال في محفظتك وإلغاء هذه الأذونات.

ويحث مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع الضحايا على الإبلاغ عن الحوادث عبر مركز الشكاوى لجرائم الإنترنت للمساعدة في وضع حد لعمليات الاحتيال هذه.

وفي شهر أكتوبر الماضي، حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا من زيادة عمليات الاحتيال على العملات المشفرة المسماة Pig Butchering التي تسرق كميات متزايدة من العملات المشفرة من المستثمرين.

وحذّر تنبيه سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين من مجرمي الإنترنت الذين يستخدمون تطبيقات استثمار عملة مشفرة احتيالية لاستهداف أموالهم.