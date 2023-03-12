شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل أدوات للذكاء الاصطناعى لتسهيل عملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك مورو، الزميل الأول، في معهد بروكينجز، الذي أجرى أبحاثًا حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة لـ Insider سابقًا: إنه من الصحيح تمامًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يمكنها تحسين حياة العمال إلى حد كبير، متابعًا: "جربت 4 من أفضل أدوات الإنتاجية للذكاء الاصطناعي لمدة أسبوع لتسهيل عملي، لكنها جعلت حياتي أكثر صعوبة"، وذلك بحسب موقع businessinsider

ويستخدم العديد من العمال ChatGPT من OpenAI للمساعدة في تسهيل وظائفهم حيث يتفق خبراء العمل على أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل العمال أكثر إنتاجية.

وقامAaron Mok منInsider باختبار 4 أدوات للذكاء الاصطناعي لمدة أسبوع لمعرفة ما إذا كان بإمكانها زيادة الإنتاجية، وهذا ما وجده.

واستحوذت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI على العالم - ويستخدمها العمال لتسهيل وظائفهم.

ويتفق العديد من الخبراء على أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز الإنتاجية، وقد استخدم الأشخاص بالفعل ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لإنشاء مقالات وكتابة التعليمات البرمجية وإنتاج قوائم بالعقارات في محاولة لتوفير الوقت.

اختبار بعض أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي

اختبرت في الوقت نفسه نسخًا مجانية من أداتين من أدوات الذكاء الاصطناعي Grammarly و Notion.ai وإصدارات مدفوعة من اثنتين أخريين Brain.fm و Otter.aiلمدة أسبوع لمعرفة ما إذا كانت الأدوات ستحسن سرعة وجودة كتابتي، وكان من المفترض أن تجعل Notion AI الكتابة أسهل، لم تفعل.

وقررت أن أحاول كتابة Notion AI - أحدث ميزة لمنصة إدارة المهام - بعد التعلم يمكن أن تساعد العمال على توليد الأفكار، وتلخيص المستندات، ونسخة المسودة، كانت النتائج مختلطة.

كانت الأداة مفيدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني المصممة لاحتياجاتي، طلبت من الشات بوت "كتابة بريد إلكتروني يمكن أن يقنع المصدر بالتحدث معي بتعاطف ورحمة"، على سبيل المثال، أرسل رسالة بريد إلكتروني تبدو احترافية وحساسة، لكن معظم رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها كانت رسمية للغاية، وسأضطر إلى قضاء بعض الوقت في تعديلها.

عندما طلبت من الذكاء الاصطناعي إنشاء قائمة بأفكار القصة حول موضوع معين، لم تكن أصلية أو مفاجئة، على الرغم من أنها أعطتني بعض الإلهام للزوايا المحتملة لاستكشافها.

كان قلقي الرئيسي هو كيفية إنشاء الأداة لمعلومات خاطئة: لقد طلبت من الذكاء الاصطناعي تلخيص النقاط الرئيسية لمقال حول شركة معينة في نقاط نقطية - وهو ما فعلته - لكن اثنتين من النقطتين أخطأتا في اسم الشركة المعنية والباقي كانت غامضة، استغرق التحقق من الاستجابة للتأكد من دقتها وقتًا أطول من قراءة المقالة نفسها.

بعد المزيد من المطالبة، تمكنت من الحصول على فكرة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وأفكار وملخصات مقالات مع نتائج أفضل على الرغم من أن ذلك يتطلب عملاً إضافيًا.

Otter.ai اجتماعات افتراضية

حضرت Otter.ai اجتماعات افتراضية نيابة عني وتجاوزت توقعاتي، ففي بعض الأيام تكون مشغولة للغاية لدرجة أنه ليس لدي وقت لحضور اجتماعات مهمة، ولهذا السبب قررت تجربة أداة نسخ الصوت إلى نص التي تقدمهاOtter.ai ، والتي يمكن أن تدون الملاحظات نيابة عني.

كانت النتائج رائعة كان Otter.ai سريعًا في إعداد ونسخ، كل ما قيل خلال الاجتماع في الوقت الفعلي بدقة، نسبية لقد جمع النقاط الرئيسية في بضع رصاصات مع طوابع زمنية ما وفر لي من قراءة النسخ الطويلة يدويًا، كانت هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في تلخيص الملاحظات ،من جلسات العصف الذهني الطويلة، والمتعمقة.

تصميم Grammarly لتحسين جودة الكتابة

أميل إلى ارتكاب أخطاء عندما أكتب في ظل مواعيد نهائية ضيقة، لذلك قمت بتنزيل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي Grammarly لزوج ثاني من العيون، يقدم ملحق المتصفح اقتراحات حول اختيار الكلمات وبنية الجملة، والتحقق من الانتحال وإنشاء الاستشهادات ومراجعة المقالات.

بينما كان Grammarly رائعًا في اكتشاف الأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم فإنه ينتج عنه الكثير من الانحرافات، أكدت الخطوط الحمراء، الكلمات التي تم تهجئتها بشكل صحيح وظهرت ميزات مثل "رؤى النغمة" بشكل عشوائي، وكان يُوصى باستمرار بإجراء تغييرات على الجمل، وكل ذلك أدى إلى تعطيل تدفق الكتابة، حتى أنه أدى إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بي.

Brain.fm موسيقى

يقدم Brain.fm موسيقى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التركيز

وقد يكون التركيز على مهمة واحدة أمرًا صعبًا، خاصة عند العمل من المنزل، لذلك قررت تجربة Brain.fm، وهي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد موسيقى مصممة للتركيز والاسترخاء والنوم ولم يخيب.

لقد اخترت مجموعة من خيارات الموسيقى مثل الإلكترونية والغلاف الجوي - الأنواع التي تصنفها الشركة على أنها مثالية "للعمل العميق - وكان هذا بالضبط ما يحتاجه عقلي للانتقال بسرعة، إلى حالة ذهنية مركزة.

كان Brain.fm مفيدًا بشكل خاص عندما كنت أفتقر إلى الحافز لإكمال المهام عن ظهر قلب مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني. على عكس قوائم التشغيل الخاصة بدراسةSpotify ، تم تصميم موسيقى Brain.fm لمساعدة المستخدمين على التركيز من قبل فريق من العلماء والملحنين.

في حين أن بعض الأنواع مثل "الأخاديد" لم تنجح بالنسبة لي، كان Brain.fm سهل الاستخدام وفعالًا في إعطائي الدفعة التي احتاجها.

ووصل بي الأمر أن لن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي وظيفتك، لكنها يمكن أن تجعل الأمر أسهل إذا قضيت وقتًا في تعلم كيفية استخدامها، بعد اللعب بهذه الأدوات لمدة أسبوع، أدركت أن هناك منحنى تعليمي، كعامل لا يزال يكتب قوائم المهام يدويًا، كان تعلم كيفية استخدام الأدوات مسألة تجربة وخطأ، تطلب معرفة كيفية تعديل المطالبات لتحقيق أفضل النتائج، وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وقتًا إضافيًا كنت سأفعله في التخلص من المهام الأكثر إلحاحًا.

يعد إجراء تغييرات على روتين عملك اليومي، فانك تحتاج مهارة تتطلب الممارسة، ربما كنت سأجد هذه الأدوات أكثر فائدة، إذا استخدمتها لفترة أطول، لكنني شخصيًا لا أملك الصبر، لتغيير عمليات عملي من أجل الأتمتة، قد يكون أفضل رهان لك هو تجربة أداة أو اثنتين في وقت واحد والاعتياد عليها ثم إضافة أدوات جديدة لمهام أكثر تقدمًا بالنسبة لي، فإن الروبوت لا يمكنه القيام بعملي - على الأقل حتى الآن.