العالم الهولندي غاضبا: زلزال مدمر آخر قادم.. وهذا هو الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

شن العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، هجوما على منتقديه وخاصة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرا من زلزال جديد مدمر.

وقال هوجربيتس، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اليوم الأحد قال فيها: "يجب أن يتم تحليل اكتمال القمر أو القمر الجديد باستمرار. إما أن تقوم بتضمين مواقع الكواكب أو لا تقوم بذلك. لا يمكنك مقارنة طريقة مع الأخرى. تقارب القمر المكتمل في 6 فبراير مع اقتران كوكبيين لم يكن مصادفة".

وأضاف الباحث الهولندي: "مجرد أمثلة قليلة على تقارب القمر المكتمل مع اقترانات الكواكب. يوضح أنه ليس كل اكتمال القمر هو نفسه وأنه يجب عليك تعيين علامات محددة للغاية (تحليل عميق) قبل تشغيل الإحصائيات واستخلاص النتائج".

وفي تغريدة أخرى، قال فرانك هوجربيتس: "نحن على موعد مع تقارب الهندسة الكوكبية في الفترة الممتدة بين 15 و17 مارس الجاري، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و19 مارس".

خلال الأيام الماضية، حذر هوجربيتس مرارا وتكرارا من نشاط زلزالي هائل في الأسبوع الأول من مارس، إلا أن ذلك لم يحصل.

والشهر الماضي، أشعل العالم الهولندي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقع زلزال تركيا قد 3 أيام من وقوعه، ثم تتالت توقعاته، فأصاب في بعضها وخاب البعض.

وفي السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وسوريا، حصد أرواح أكثر من 50 ألف شخص، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية.