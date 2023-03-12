شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتبرع بـ12.5 مليون سهم فى تسلا للأعمال الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الرئيس التنفيذي لـ Tesla إيلون ماسك أكثر من 12.5 مليون سهم من أسهم الشركة للجمعيات الخيرية، وفقًا لوثيقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

واستنادًا إلى وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الشهر الماضي، أفاد موقع MarketWatch وصحف أخرى أن ماسك قد تبرع بما يقرب من 12 مليون سهم بقيمة حوالي 2 مليار دولار لجمعية خيرية لم يتم الكشف عنها.

فيما ذكرت وسائل إعلام العام الماضي أن معظم تبرعات ماسك الخيرية في عام 2021 ذهبت إلى مؤسسته الخاصة.