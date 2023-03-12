شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قرار مايكروسوفت بعدم المشاركة فى E3 2023 وما هو تأثيره على صناعة الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر عقد مؤتمر الألعاب E3 في يونيو بمركز مؤتمرات لوس أنجلوس للمرة الأولى منذ بداية الوباء، لكن لن تكون مايكروسوفت في ساحة العرض، حيث قال متحدث باسم Xbox لـ IGN "لا يمكننا الانتظار لاستضافة معرض ألعاب Xbox في 11 يونيو وسنشارك المزيد من التفاصيل لاحقًا"، "نتطلع أيضًا إلى البث المشترك لحدثنا كجزء من E3 Digital ولن نكون في قاعة عرض E3."

قرار مايكروسوفت بعدم المشاركة وبدأت الأسئلة حول حضور مايكروسوفت E3 2023 في الانتشار في بداية فبراير عندما ذكرت IGN أن الشركة، جنبًا إلى جنب مع Sony وNintendo، لن يكون لها وجود في قاعة العرض، وكان هناك بعض الأمل في أن تظل مايكروسوفت موجودة في هذا الحدث بعد أن أعلنت الشركة أنها ستبث عرض Starfield مخصصًا في 11 يونيو، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه "الأسبوع الرقمي" لـ E3.

ويأتي قرار مايكروسوفت بتخطي الجزء الشخصي من E3 بعد أن قالت Nintendo الشهر الماضي أنها لن تكون موجودة في الحدث على الإطلاق، فيما لم تذكر شركة Sony بعد ما إذا كانت ستكون في E3 2023.