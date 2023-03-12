شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بجامعة بريطانية يدعون لمعاهدة ملزمة لحماية مدار الأرض من خطر الحطام الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا فريق من العلماء الأسبوع الماضي إلى معاهدة ملزمة قانونًا لحماية مدار الأرض من الأخطار التي يشكلها الحطام الفضائي، حيث توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق لحماية الحياة البحرية كجزء من معاهدة أعالي البحار التابعة للأمم المتحدة - بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من عقدين، مع توقع ارتفاع عدد الأقمار الصناعية في المدار من 9000 اليوم، إلى أكثر من 60.000 بحلول عام 2030.

وقال فريق من الخبراء إن اتفاقية مماثلة يجب أن تحدث لحماية المدار الأرضي المنخفض وأكد أن هناك حوالي 100 تريليون قطعة من الأقمار الصناعية القديمة تدور حول الكوكب ولا يتم تعقبها، هذا ماتم نشره على موقع metro.

ومع استمرار صناعة الفضاء العالمية في التوسع، قال الفريق إن هناك مخاوف من أن المدار الأرضي المنخفض يمكن أن يصبح غير صالح للاستخدام ما لم تكن هناك خطط للتعامل مع النفايات الفضائية.

وكتبوا في مجلة Science إن هناك حاجة ملحة لإجماع عالمي حول أفضل السبل لإدارة مدار الأرض لتجنب الأخطاء التي شوهدت في محيطات العالم، حيث تسببت الأنشطة البشرية في إلحاق الضرر بالأنواع البحرية، مع ما يقرب من 10٪ معرضة لخطر الانقراض.

قال الدكتور إيموجين نابر، الزميل البحثي في جامعة بليموث والمؤلف الرئيسي في الورقة البحثية: "إن قضية التلوث البلاستيكي والعديد من التحديات الأخرى التي تواجه محيطنا تجذب الآن اهتمامًا عالميًا""ومع ذلك ، كان هناك عمل تعاوني محدود وكان التنفيذ بطيئًا، نحن الآن في وضع مماثل مع تراكم الحطام الفضائي، "مع الأخذ في الاعتبار ما تعلمناه من أعالي البحار، يمكننا تجنب ارتكاب نفس الأخطاء ،والعمل بشكل جماعي لمنع مأساة المشاعات في الفضاء".

في الوقت الحالي، يتمثل الخطر الأكبر الذي يشكله الحطام الفضائي على الأقمار الصناعية الأخرى في المدار، حيث تعتبر الاصطدامات نادرة في الوقت الحالي، ولكن مع دخول المزيد من الأقمار الصناعية إلى المدار، فإنها تزيد من الحاجة إلى المزيد من مناورات لتتجنب الاصطدامات، حيث ان في عام 2018، تدربت مهمة RemoveDEBRIS التابعة لشركة Surrey Satellite Technology على الاستيلاء على قمر صناعي بشبكة عملاقة.