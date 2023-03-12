شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ينظر جيمس ويب إلى المجرات ليرى النجوم تولد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم علماء الفلك مؤخرًا تلسكوب جيمس ويب الفضائي للنظر في هياكل الغبار والغاز التي تخلق النجوم في المجرات القريبة، شارك بعض الباحثين المزيد حول النتائج وما تعنيه لفهمنا لكيفية تشكل المجرات وتطورها.

استخدم المشروع المسمى الفيزياء بدقة عالية الزاوية في المجرات القريبة أو PHANGS، جيمس ويب لرصد العديد من المجرات التي تشبه مجرتنا درب التبانة لمعرفة كيفية تشكل النجوم داخلها.

أوضح أحد الباحثين، إريك روسولوفسكي من جامعة ألبرتا، في بيان: "ندرس 19 من أقرب نظائرنا لمجرتنا". "في مجرتنا، لا يمكننا القيام بالكثير من هذه الاكتشافات لأننا عالقون بداخلها."

باستخدام أدوات Webb للأشعة تحت الحمراء د، يمكن للباحثين البحث من خلال سحب من الغبار والغاز والتي يمكن أن تكون معتمة إذا تم عرضها في نطاق الضوء المرئي.

عندما تصبح الأجسام أكثر دفئًا، فإنها تصدر المزيد من ضوء الأشعة تحت الحمراء، لذلك يمكن لأدوات ويب أن ترى مكان وجود جيوب من الغبار والغاز الأكثر دفئًا، وكيف يرتبط ذلك بالمناطق التي تتشكل فيها النجوم حسبما نقل موقع Digitartlends.

قال حميد حساني، أحد الباحثين: "عند 21 ميكرومترًا وهو الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء المستخدم في الصور التي تم جمعها، إذا نظرت إلى مجرة ​​سترى كل حبيبات الغبار هذه تسخن بضوء النجوم". "ضوء الأشعة تحت الحمراء هو حقًا مفتاح لتتبع الكون البارد والبعيد."

قام الفريق حتى الآن بفحص 15 مجرة ​، من إجمالي 19 مجرة ​​سيقومون بفحصها لمشروعهم.

بالنسبة إلى المجرات التي تم تصويرها حتى الآن، أخذ الباحثون معلومات حول توزيع النجوم ودفئها وحددوا أعمار تلك النجوم.

جاء ذلك مع بعض المفاجآت، حيث أظهرت العديد من الصور التي كانوا يشاهدونها نجومًا ساطعة أصغر مما كانوا يتوقعون.

"عمر هؤلاء النجوم السكان صغير جدا، قال الحسني "لقد بدأوا للتو في إنتاج نجوم جديدة وهم نشيطون حقًا في تكوين النجوم".

إنها عملية تكوين النجوم التي تجعل المجرة تنمو وتزدهر، تشكل النجوم توازنًا دقيقًا لامتلاك مادة كافية لتكوين نجوم جديدة، والرياح النجمية التي أنشأتها النجوم الشابة تهب هذه المادة بعيدًا.

قال الحسني: "إذا كان لديك تشكل نجم، فإن تلك المجرة لا تزال نشطة". "لديك الكثير من الغبار والغاز وكل هذه الانبعاثات من المجرة التي تؤدي إلى الجيل التالي من تشكل النجوم الضخمة التالية وتبقي المجرة على قيد الحياة."