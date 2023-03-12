شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط مجرة ​​غير منتظمة استضافت "مستعر أعظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي مجرة ​​حلزونية مثيرة تسمى NGC 5486، والتي تم التقاطها من خلال خصلات من اللون الوردي تظهر المناطق التي تولد فيها النجوم الجديدة.

وتقع هذه المجرة على بعد 110 مليون سنة ضوئية في كوكبة Ursa Major الشهيرة، وهي نوع يسمى مجرة ​​حلزونية غير منتظمة لأن أذرعها تتجول وغير واضحة.

إذا قارنت صورة هذه المجرة بإحدى المجرات الحلزونية المثالية مثل NGC 2336، فسترى أن المجرة الحلزونية غير المنتظمة لها أذرع محددة بوضوح تمتد من مركزها وتكون متناظرة.

كما أشار علماء هابل في وصفهم لهذه المجرة الحلزونية غير المنتظمة، فإنها تقع أيضًا بالقرب من مجرة ​​حلزونية مشهورة جدًا تسمى مجرة ​​دولاب الهواء حسبما نقل موقع Digitartlends.

المروحة هي نوع يسمى مجرة ​​حلزونية كبيرة التصميم لأنها منظمة للغاية وذات أذرع بارزة واضحة وهيكل منتظم للغاية.

رصد هابل مجرة ​​Pinwheel في عام 2006 عندما كانت أكبر صورة وأكثرها تفصيلاً لمجرة حلزونية التقطها هابل على الإطلاق، وتم التقاطها من خلال دمج 51 صورة فردية من Hubble وإضافة بعض العناصر من التلسكوبات الأرضية أيضًا.

ومع ذلك، فإن البنية الفوضوية نسبيًا لمجرة NGC 5486 لا تعني أنها ليست ذات أهمية علمية، تمت دراستها كجزء من سلسلة من الملاحظات حول المستعرات الأعظمية، عندما ينفد وقود نجم ضخم وينهار، مما ينتج عنه انفجار هائل من الطاقة.

وقال علماء هابل: "تأتي هذه الملاحظة من مجموعة مختارة من صور هابل لاستكشاف الحطام الذي خلفه النوع الثاني من المستعرات الأعظمية"، "مع وصول النجوم الضخمة إلى نهاية حياتها، تطلق كميات هائلة من الغاز والغبار قبل أن تنهي حياتها في انفجارات مستعرات أعظم.

استضافت NGC 5486 مستعرًا أعظم في عام 2004، واستخدم علماء الفلك الرؤية القوية لكاميرا هابل المتقدمة للاستطلاعات لاستكشاف آثارها على أمل معرفة المزيد عن هذه الأحداث المتفجرة ".