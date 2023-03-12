شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطرح النسخة التجريبية الثالثة من الإصدار 16.4 لنظام التشغيل iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل النسخة التجريبية الثالثة من الإصدار 16.4 لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص الجديدة، وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخطوة تعني أن طرح الإصدار الجديد رسميا لجميع المستخدمين بات قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "البيان"، تضم النسخة التجريبية الثالثة مجموعة من التحديثات مثل إضافة المزيد من الرموز التعبيرية، وتحديث آبل ميوزيك وآبل بودكاست، وتتوافر الخصائص الجديدة حاليا للمستخدمين المشتركين في "برنامج بيتا سوفت وير" لشركة آبل.

وذكر موقع سي نت أن الخصائص الجديدة يمكن أن تكون ممتعة لكن من الأفضل عدم تنزيل النسخة التجريبية على الجهاز الرئيسي للمستخدم بسبب احتمال ظهور مشكلات كما هو معتاد في أي نسخة تجريبية من أي تطبيق.

وتتضمن النسخة التجريبية الثالثة تحديثا لخدمة التوثيق والحماية المعروفة باسم آبل آي.دي، حيث يتم ربط كافة حسابات المستخدم المختلفة في خدمة آبل أي.دي بحيث يستطيع التنقل بين الحسابات المختلفة بسهولة على نفس الجهاز.

كما يضم الإصدار الجديد لنظام التشغيل 31 رمزا تعبيريا جديدا منذ إضافتها إلى النسخة التجريبية الأولى من الإصدار الجديد.

وتم تعديل واجهة المستخدم لخدمة آبل ميوزيك في النسخة التجريبية الجديدة بدرجة بسيطة فعندما يضيف المستخدم أغنية إلى قائمة التشغيل، تظهر لافتة صغيرة بالقرب من زر شاشة المستخدم بدلا من ظهور شاشة كاملة للتطبيق.