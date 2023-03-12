شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح أول دراجة طائرة فى العالم للجمهور.. سعرها 555 ألف دولار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طائرات، عن إطلاق وسيلة نقل جديدة يتم الترويج لها باعتبارها "أول دراجة طائرة فى العالم"، رسميًا فى اليابان، بسعر يقارب 555000 دولار، وفقًا لموقع الشركة.

تم تطوير "الطراد الجوى الفاخر" XTURISMO، الذى يبلغ طوله 12 قدمًا - والمستوحى من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، من قبل شركة الطائرات AERWINS، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

تصميم الدراجة التى يبلغ وزنها 661 رطلاً، والتى وصلت إلى نهائيات جوائز Edison لعام 2023، تم تنفيذها لسحب الطاقة من دوّارين مركزيين كبيرين يعملان على محرك كاواساكى بقوة 228 حصانًا يعمل بالغاز.

تحتوى الدراجة على بطارية كهربائية تعمل على تشغيل أربعة مراوح على الحواف الخارجية للسيارة والتى توفر الثبات أثناء الركوب، ويمكن للدراجة، التى تم الترويج لها على أنها "تجسيد لحلم التنقل فى الجو"، أن تصل إلى سرعات تتراوح من 50 إلى 62 ميلاً فى الساعة.

فى يونيو 2022، أعلنت AERWINS عن الإطلاق العالمى للدراجة فى مؤتمر Top Marques Monaco، وفى ديسمبر من العام ذاته - وفقًا لممثلى العلامات التجارية - قالوا إنهم "يتلقون حاليًا الطلبات والاستفسارات، من جميع أنحاء العالم".



الدراجة الطائرة

العلماء يخططون لإصدار بطارية سيارة يمكن شحنها فى ساعة واحدة

ومن جهة أخرى، قد تكون بطارية السيارة الكهربائية التى يتم شحنها فى ساعة واحدة هى الحل لنقص محطات الشحن فى الولايات المتحدة، وهى دولة تتطلع إلى التخلص من بيع السيارات الجديدة التى تعمل بالغاز بحلول عام 2050، وأصبح هذا الابتكار ممكنًا من خلال تنمية بلورات الليثيوم الموحدة، مما أدى إلى تكوين طبقات كثيفة موحدة تفتقر إلى النتوءات التى تؤدى إلى تدهور أداء البطارية والتى تسمى التشعبات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تحقيق ذلك من خلال استبدال الأسطح النحاسية الموجودة فى كل مكان على الجانب السلبي، بسطح مركب نانوى مصنوع من فلوريد الليثيوم (LiF) والحديد.

ولعل التقدم الجديد الذى تقوده جامعة كاليفورنيا (UC)، يمكن لمهندسى النانو فى سان دييجو من القضاء على حاجز كبير يعيق الاستخدام الواسع لبطاريات الليثيوم المعدنية كثيفة الطاقة لتطبيقات مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات المحمولة.

وضع البيت الأبيض خطة طموحة لجعل نصف جميع المركبات الجديدة المباعة فى عام 2030 مركبات خالية من الانبعاثات، بما فى ذلك السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات، والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء، والمركبات الكهربائية التى تعمل بخلايا الوقود.



تجربة عملية للدراجة الطائرة

تهدف الحكومة أيضًا إلى تحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050، مما يعنى نهاية المبيعات الجديدة للسيارات التى تعمل بالغاز، وفى حين أن العمل هو مكافحة تغير المناخ، فإن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية لدعم المبادرة، لكن العلماء يعملون من أجل إيجاد حل.

اكتشف الفريق فى جامعة كاليفورنيا فى سان دييجو أن بذر بلورات معدن الليثيوم بسرعة وبشكل موحد على سطح لا تحبه البلورات عادة قد يكون الحل، ولتنمية بلورات معدن الليثيوم، استبدل الباحثون الأسطح النحاسية المنتشرة فى كل مكان على الجانب السلبى (الأنود) لبطاريات الليثيوم المعدنية بسطح مركب نانوى مقاوم للليثيوم مصنوع من فلوريد الليثيوم (LiF) والحديد (Fe).

كما أنه باستخدام هذا السطح المضاد للليثيوم لترسب الليثيوم، تشكلت بذور بلورات الليثيوم، ومن هذه البذور نمت طبقات ليثيوم كثيفة، بمعدلات شحن عالية، وكانت النتيجة بطاريات ليثيوم معدن ذات دورة حياة طويلة يمكن شحنها بسرعة.