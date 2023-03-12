شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 49 مليون دولار بعد الخصم.. تخفيض راتب رئيس شركة أبل بنسبة 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقارير خلال العام الماضي، أن رئيس أبل تيم كوك يستعد لتخفيض في الأجور في عام 2023، والآن، في اجتماع المساهمين السنوي، أكدت أبل أن Cook سيتخذ بالفعل خفضًا في الأجور.

وفي بيان قدمته شركة أبل، تم الكشف عن أن راتب كوك المستهدف في عام 2023 سيكون 49 مليون دولار فقط، وهذا أقل بنسبة 40٪ تقريبًا مما حصل عليه الرئيس التنفيذي لشركة أبل في عام 2022، ونحو نصف إجمالي تعويضات كوك البالغة 99.4 مليون دولار التي حصل عليها العام الماضي.

وحصل كوك على تعويض قدره 84 مليون دولار في عام 2022، وبالنسبة لعام 2023 ، فإن التعويض البالغ 49 مليون دولار يشمل راتبًا أساسيًا قدره 3 ملايين دولار وحافز نقدي سنوي قدره 6 ملايين دولار، ويظل هذان المكونان على حالهما منذ عام 2022، وبصرف النظر عن ذلك، من المتوقع أن يحصل كوك على جائزة أسهم بقيمة 40 مليون دولار، والتي كانت 75 مليون دولار في عام 2022.

وقال مجلس الإدارة إنه يعتقد أن حزمة الرواتب الجديدة من Cook "تستجيب لملاحظات المساهمين ، مع الاستمرار في مواءمة الأجور مع الأداء وتقدير القيادة المتميزة للسيد كوك".

وفقًا لمجلة فوربس، يُقدر أن رئيس التكنولوجيا، الذي يرأس شركة آبل منذ عام 2011 ، يمتلك ثروة شخصية تبلغ 1.7 مليار دولار.